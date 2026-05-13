Από τον Μασκ μέχρι τον Κουκ: Ποιοι είναι οι CEOs που συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα - Ποιος μας αιφνιδίασε

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Κίνα και δεν ταξίδεψε μόνος του... Μαζί του, πήρε κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού και τεχνολογικού κλάδου.

Μεταξύ αυτών που θα συνοδεύσουν τον πρόεδρο στο επίσημο ταξίδι του στο Πεκίνο είναι Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο 'Ελον Μασκ της Tesla και της SpaceX, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, καθώς και άλλα στελέχη από τις Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Cargill και άλλοι εκπρόσωποι «κολοσσών».

Γενικότερα, όπως , μεταφέρει το BBC επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, περισσότερα από δώδεκα Αμερικανικά στελέχη θα συνοδεύσουν τον Τραμπ στο ταξίδι.

Τραμπ στην Κίνα: Η προσθήκη που... δεν περιμέναμε

Ο Jensen Huang (Τζένσεν Χουάνγκ) της Nvidia, είναι μια συμμετοχή που αποφασίστηκε «στο 90'».

Θεωρείται σημαντική - και αιφνιδιαστική - η άφιξή του καθώς τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) της Nvidia αποτελούν σημαντικό επίκεντρο της αντιπαλότητας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

«Ο Jensen παρευρίσκεται στη σύνοδο κορυφής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Τραμπ για να υποστηρίξει την Αμερική και τους στόχους της κυβέρνησης», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia στο BBC.

Το παρασκήνιο θέλει τον Αμερικανό Πρόεδρο να βλέπει ότι ο Huang δεν ήταν στη λίστα και να τηλεφωνεί αμέσως για να τον προσκαλέσει.

Συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός Πρόεδρος έφτασε σήμερα στην Κίνα, προκειμένου να συνομιλήσει με τον Σι Τζινπίνγκ.

Στις συνομιλίες που θα έχουν οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν, μετέδωσαν κινεζικά ΜΜΕ και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.