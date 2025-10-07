Η ταχεία κατάρρευση μιας ακόμη κυβέρνησης στη Γαλλία φέρνει τον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τη χώρα του μπροστά σε μία κρίση που οξύνεται όλο και περισσότερο.

Η σύντομη ιστορία της κυβέρνησης Λεκορνί, της οποίας το μόνο επίτευγμα ήταν να καταρρίψει το ρεκόρ για τη συντομία της θητείας της, ισοδυναμεί με μία προαναγγελθείσα καταστροφή.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος παραιτήθηκε τη Δευτέρα μετά από 28 ημέρες ως πρωθυπουργός, είχε υποσχεθεί «ρήξη» με τις πολιτικές μιας σειράς βραχύβιων κυβερνήσεων, αλλά ο ίδιος ήταν η ενσάρκωση της συνέχειας και της επιμονής του Μακρόν να παραμείνει πιστός στον κεντροδεξιό εσωτερικό του κύκλο.

Αυτό μπορεί να λειτουργήσει όταν ο πρόεδρος ελέγχει το Κοινοβούλιο. Ο Μακρόν όμως δεν το ελέγχει. Η Εθνοσυνέλευση, ή κάτω βουλή, είναι χωρισμένη στα τρία: την εθνικιστική ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν, την αριστερά και την ακροαριστερά που εκπροσωπείται από τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν και ένα αποδυναμωμένο κέντρο με φθίνουσα πίστη στον Μακρόν, του οποίου η θητεία είναι περιορισμένη.

Το αποτέλεσμα ήταν πέντε κυβερνήσεις τους τελευταίους 21 μήνες και χάος. Όταν, μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων, ο Λεκορνί αποκάλυψε το νέο του υπουργικό συμβούλιο την Κυριακή το βράδυ, αυτό αποδείχθηκε μια αδέξια ανακύκλωση του παλιού.

Η συμπερίληψη του Μπρουνό Λε Μαιρ, του πρώην υπουργού Οικονομικών που κατηγορήθηκε ευρέως για την αύξηση του γαλλικού χρέους στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας του, ισοδυναμούσε με πρόκληση.

«Έχουμε εξαντλήσει τις επιλογές για την εξεύρεση μιας σταθερής κυβέρνησης σε αυτό το Κοινοβούλιο»

Τι θα γίνει τώρα; Ο Μακρόν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ζήτησε από τον κ. Λεκορνί να παραμείνει στην θέση του για 48 ώρες, προκειμένου να δει αν μπορεί να βρει «πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα». Ο Λεκορνί δέχτηκε, λέγοντας ότι θα ενημερώσει τον πρόεδρο αν αυτό είναι δυνατό ή όχι μέχρι τότε.

«Χορεύουμε πάνω στα ερείπια των θεσμών μας», δήλωσε ο Αλέν Ντουαμέλ, διακεκριμένος πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας, στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC. «Αν ο κ. Μακρόν παραιτηθεί, αυτό θα σημάνει το τέλος της Πέμπτης Δημοκρατίας».

Πολύ λίγοι αναμένουν ότι ο Μακρόν θα παραιτηθεί και δεν έχει καμία υποχρέωση να το κάνει, αλλά έχει περιοριστεί στο να επιλέξει το λιγότερο κακό από διάφορες δυσάρεστες επιλογές.

Η τρέχουσα ενσάρκωση της Πέμπτης Δημοκρατίας μοιάζει πολύ με τους θανάσιμους σπασμούς της Τέταρτης Δημοκρατίας, όταν η χρόνια αστάθεια στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση οδήγησε τον Σαρλ ντε Γκωλ το 1958 να σχεδιάσει ένα σύνταγμα με μεγάλη εξουσία στην προεδρία.

Ο Μακρόν εξακολουθεί να έχει αυτές τις σημαντικές εξουσίες, αλλά φαίνεται να έχει στριμωχτεί, τουλάχιστον αν ο Λεκορνί αποτύχει στην τελευταία του αποστολή. Μπορεί να διαλύσει το Κοινοβούλιο, κάτι που πιθανότατα θα οδηγήσει σε αύξηση της υποστήριξης προς τη Λεπέν και το κόμμα της στις επόμενες εκλογές.

Θα μπορούσε να κάνει αυτό που έχει αρνηθεί να κάνει και να ζητήσει από έναν κεντροαριστερό πολιτικό να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Ή θα μπορούσε να επιλέξει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και να ελπίζει σε ένα θαύμα που θα φέρει διαφορετικό αποτέλεσμα.

«Έχουμε εξαντλήσει τις επιλογές για την εξεύρεση μιας σταθερής κυβέρνησης σε αυτό το Κοινοβούλιο», δήλωσε σε συνέντευξή της η Anne-Charlène Bezzina, ανώτερη λέκτορας δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Ρουέν. «Επομένως, η καλύτερη λύση είναι οι εκλογές και η διάλυση του Κοινοβουλίου, κάτι που τουλάχιστον θα αποσαφηνίσει τη βούληση του λαού».

Γαλλία όπως ΗΠΑ το 2016;

Η ακροδεξιά και η ακροαριστερά στην τρέχουσα Εθνοσυνέλευση συμφωνούν σε ελάχιστα πράγματα, εκτός από την ανάγκη για κάτι περισσότερο από μια επιφανειακή αλλαγή στη Γαλλία και μια έντονη εχθρότητα προς τον Μακρόν, του οποίου ο εξέχων ρόλος στη διεθνή σκηνή συνοδεύεται από μια καταρρέουσα πολιτική βάση στην πατρίδα του.

Όλο και περισσότερο, η Γαλλία μοιάζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016, όταν οι άνθρωποι επέλεξαν την αλλαγή, οποιαδήποτε αλλαγή, με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακρόν «αρνείται περισσότερο από ποτέ την πολιτική κατάσταση», δήλωσε ο Βενσάν Μαρτινί, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Côte d’Azur στη Νίκαια. «Έτσι, έχουμε ένα απόλυτο αδιέξοδο», συμπλήρωσε.

Μη δημοφιλής μετά από περισσότερα από οκτώ χρόνια στην εξουσία, με περίπου 18 μήνες να απομένουν από την προεδρία του, ο Μακρόν δέχεται συνεχή πίεση από την ακροαριστερά να παραιτηθεί και από την ακροδεξιά να προκηρύξει κοινοβουλευτικές εκλογές.

«Δεν μπορεί να αποκατασταθεί η σταθερότητα χωρίς επιστροφή στις κάλπες και χωρίς τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», δήλωσε ο Τζόρνταν Μπαρτελά, ο δημοφιλής νεαρός προστατευόμενος της Λεπέν, σε τηλεοπτικούς δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Το ακροδεξιό κόμμα και οι σύμμαχοί του κατέχουν επί του παρόντος 138 έδρες στην Εθνοσυνέλευση των 577 μελών. Θα πρέπει να υπερδιπλασιάσει αυτό το αποτέλεσμα για να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 289 εδρών, ένα απίθανο αλλά όχι αδύνατο αποτέλεσμα.

Ακόμα και αν δεν φτάσει αυτόν τον αριθμό, θα μπορούσε να ενώσει τις δυνάμεις του με την ακροαριστερά για να ανακαλέσει τον αντιδημοφιλή νόμο του 2023 που προώθησε ο Μακρόν και ο οποίος αύξησε την ηλικία συνταξιοδότησης από 62 σε 64 έτη.

Ωστόσο, η συνέχιση του αδιεξόδου, ακόμα και μετά από νέες εκλογές, είναι εξίσου πιθανή με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ενώ η ανατροπή του νόμου για τις συντάξεις θα φαινόταν πολιτική τρέλα, δεδομένου ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας βρίσκεται σε άνοδο.

Ο Λεκορνί, σε μια αποχαιρετιστήρια δήλωση, σημείωσε ότι «τα πολιτικά κόμματα συνεχίζουν να υιοθετούν θέσεις σαν να έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση» και εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία οποιουδήποτε πνεύματος συμβιβασμού. Η ευθύνη για την τρέχουσα δεινή κατάσταση της Γαλλίας δεν βαρύνει αποκλειστικά τον Μακρόν.

Συνταγματική κρίση;

Ένα θεμελιώδες πρόβλημα είναι ότι για δεκαετίες η Πέμπτη Δημοκρατία λειτουργούσε είτε με σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που υποστήριζε τον πρόεδρο, όπως κατά την πρώτη θητεία του Μακρόν, είτε με σαφή πλειοψηφία που αντιτιθόταν στον πρόεδρο, όπως όταν ο Ζακ Σιράκ ήταν ο κεντροδεξιός πρόεδρος και ο Λιονέλ Ζοσπέν ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός από το 1997 έως το 2002. Δεν λειτουργεί καλά με ένα διχασμένο κοινοβούλιο.

Υπό αυτή την έννοια, η τρέχουσα κρίση δεν είναι απλώς πολιτικής φύσης, αλλά συνταγματικής. Δεν είναι σαφές πώς θα επιλυθεί. Ο Λεκορνί δήλωσε ότι «πρέπει πάντα να βάζουμε την πατρίδα πάνω από το κόμμα», αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός Γάλλων φαίνεται να πιστεύει ότι το να βάζουμε την πατρίδα πάνω από όλα σημαίνει να ανατινάξουμε το σύστημα.