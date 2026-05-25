Μέγα σκάνδαλο συνταράσσει τη Γαλλία: Δεκάδες καταγγελίες για κακοποίηση και βιασμούς μικρών παιδιών σε σχολεία

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών καθώς βρίσκονται υπό εξέταση, για βία, σεξουαλική επίθεση και βιασμό, άτομα σε δεκάδες κρατικούς παιδικούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία.

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας 3-4 ετών κατά τη διάρκεια μεσημεριανού διαλείμματος, ύπνου και μετά το σχολείο, επιβεβαίωσαν οι εισαγγελείς.

Εξεταζόμενοι είναι σχολικοί παρατηρητές, άτομα, δηλαδή, που αναλαμβάνουν την επιτήρηση των παιδιών κατά τη διάρκεια των σχολικών γευμάτων, του ύπνου και άλλων δραστηριοτήτων μετά το σχολείο. Δεν απασχολούνται απευθείας από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά προσλαμβάνονται από το δημαρχείο ή τις τοπικές αρχές.

«Έχουμε έρευνες σε εξέλιξη σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η ανώτατη εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccauau.

Γονείς καταγγέλλουν πως έκαναν προσπάθειες ετών για να μπορέσουν να ληφθούν σοβαρά οι καταγγελίες τους και επεσήμαναν πως υπήρξε αποτυχία στην έρευνα σχετικά με τα άτομα που εργάζονταν κοντά στα ανήλικα.

«Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο», είπε ο Florian Lastelle, δικηγόρος τριών οικογενειών που καταγγέλλουν κακοποίηση των παιδιών τους.

«Το κρατικό σχολικό σύστημα είναι πηγή υπερηφάνειας σε αυτή τη χώρα, αλλά δυστυχώς στη Γαλλία σήμερα δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών».

Το περιεχόμενο των καταγγελιών είναι άκρως σοκαριστικό, από εξαναγκασμούς παιδιών να φάνε φαγητά που δεν επιθυμούν με αποτέλεσμα να κάνουν εμετούς, μέχρι και σεξουαλική βία.

Ο δικηγόρος Louis Cailliez, ο οποίος εκπροσωπεί δύο οικογένειες, είχε καταθέσει καταγγελία στην αστυνομία τον Φεβρουάριο για βιασμούς παιδιών το 2025. Οι καταγγελίες αφορούσαν το ίδιο άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε από ένα σχολείο σε άλλο, όταν άκουστηκαν οι πρώτες φωνές σε βάρος του.

«Είναι καθημερινό βασανιστήριο για τους γονείς, που θέλουν να προχωρήσει η έρευνα για να διαπιστωθεί το μέγεθος των αδικημάτων».

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρχίσει η δίκη ενός κατηγορούμενου για την κακοποίηση πέντε παιδιών, 3-5 ετών.