Μεγάλη φωτιά στην Καλιφόρνια: Χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους

Χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις κατοικίες τους τη Δευτέρα (18/5), καθώς μεγάλη φωτιά που τροφοδοτείται από ισχυρούς ανέμους απειλούσε κατοικίες των προαστίων στη νότια Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το Associated Press, η φωτιά «Sandy Fire» αναφέρθηκε γύρω στις 10 το πρωί στους λόφους πάνω από το Simi Valley, περίπου 30 μίλια (48 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

Μέχρι το μεσημέρι είχε καταστρέψει περισσότερα από 500 στρέμματα (200 εκτάρια) ξηρής βλάστησης και είχε προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον μία κατοικία, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Ventura.

Οι φλόγες τροφοδοτήθηκαν από πρωινές ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 48 χλμ/ώρα, αλλά υποχώρησαν αργότερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Scott Dettorre. «Καθώς ο ήλιος δύει, οι άνεμοι θα ηρεμήσουν ακόμη περισσότερο», είπε ο Dettorre.

Εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης και προειδοποιήσεις για αρκετές γειτονιές στο Simi Valley, μια πόλη με περισσότερους από 125.000 κατοίκους που ήταν τυλιγμένη στον καπνό, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού. Ο Dettorre δεν γνώριζε ακριβώς πόσα άτομα διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Η Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρέιγκαν, που βρίσκεται σε μια πλαγιά λίγα χιλιόμετρα μακριά, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστή για την ημέρα λόγω της φωτιάς. Η αιτία της πυρκαγιάς διερευνάται.

Εν τω μεταξύ, οι πυροσβέστες καταπολεμούσαν μια φωτιά έκτασης 39 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο νησί Σάντα Ρόζα, το δεύτερο μεγαλύτερο από τα Νησιά του Καναλιού στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας.

Η φωτιά κατέστρεψε μια καλύβα και ένα υπόστεγο εξοπλισμού και ανάγκασε 11 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων να εκκενώσουν την περιοχή. Το Σάντα Ρόζα, ένας δημοφιλής προορισμός για κατασκήνωση και πεζοπορία, φιλοξενεί αλεπούδες του νησιού, σκαντζόχοιρους με κηλίδες και θαλάσσιους ελέφαντες.