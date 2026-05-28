Μεγάλη γαλλική εφημερίδα για Γλυπτά Παρθενώνα: «Το διπλωματικό κλίμα φαίνεται να εξελίσσεται υπέρ της Ελλάδας»

Σημαντική αναφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα έκανε η UNESCO, τονίζοντας ότι πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους και να ξεκινήσουν και πάλι οι συνομιλίες Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου και σήμερα (28/5) η μεγάλη γαλλική εφημερίδα «LE PETIT JOURNAL» σχολίασε την παραπάνω πρωτοβουλία.
Αναλυτικότερα, το γαλλικό έντυπο αναφέρει ότι η τοποθέτηση της UNESCO «συνιστά σημαντική στήριξη για την Αθήνα, η οποία διεκδικεί εδώ και δεκαετίες την οριστική επιστροφή των τμημάτων που αφαιρέθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα από τον λόρδο Έλγιν, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία».
Μάλιστα, η εφημερίδα συμπληρώνει, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι το διπλωματικό κλίμα φαίνεται να εξελίσσεται υπέρ της Ελλάδας. Πολλά κράτη-μέλη της επιτροπής της UNESCO -μεταξύ των οποίων Ιταλία, Βραζιλία, Αίγυπτος και Κίνα- στήριξαν το ελληνικό αίτημα, ενώ παρέμβαση έκανε και η Τουρκία, αμφισβητώντας την ύπαρξη του οθωμανικού εγγράφου που προβάλλεται για να δικαιολογήσει τη μεταφορά των Μαρμάρων.
Η συζήτηση πλέον υπερβαίνει το αυστηρά ελληνοβρετανικό πλαίσιο και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές κίνημα επανεξέτασης συλλογών που αποκτήθηκαν κατά την αποικιοκρατική περίοδο, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, υπογραμμίζοντας ότι η UNESCO θεωρεί τη συγκεκριμένη διαφορά ως μείζον διακρατικό ζήτημα που αφορά την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
Καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου παραμένουν σε αδιέξοδο, η ανανεωμένη έκκληση της UNESCO θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις διαπραγματεύσεις γύρω από μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτιστικές διαφορές παγκοσμίως – καταλήγει το άρθρο.
