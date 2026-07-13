Άργος: «Ήταν ευθεία βολή» λέει η δικηγόρος της μάνας του θύματος - Ντοκουμέντα από την ιατρική γνωμάτευση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού του 20χρονου από το Άργος, μετά από καταδίωξη αστυνομικών, στην οποία σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, στο φως της δημοσιότητας ήρθε η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου του 20χρονου, στην οποία φαίνεται η σφαίρα που εντοπίστηκε στο κρανίο του.

«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως (η σφαίρα) είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή», λέει η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου.

Συγκεκριμένα, όπως λέει στο STAR η κ.Σφέτσου, «το χτύπημα έχει μία πύλη εισόδου από το ύψος του ηνιακού οστού, δηλαδή τη βάση του κρανίου, το βλήμα είναι ολόκληρο, είναι στο ύψος του ανθρώπου και υπάρχουν και άλλες σφαίρες που ήταν στη μάντρα στο ίδιο ύψος. Παραπέμπει ευθέως στο ότι δεν μπορεί να είναι από εξοστρακισμό.

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«Το πρωτόκολλο εμπλοκής δεν επέτρεπε στους αστυνομικούς καν να πυροβολήσουν, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι σε φυγή», πρόσθεσ η ίδια.

Χρυσοχοΐδης: «Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά»

Νωρίτερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απέστειλε σαφές μήνυμα αναφορικά με τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από αστυνομικά πυρά.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡ, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε πως «η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά».

Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε πως οι αστυνομικοί «δεν λειτούργησαν σωστά, υπερέβαλαν και χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή».

Σημειώνεται οι αστυνομικοί, μετά από απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, προφυλακίστηκαν για την πράξη τους.

Ωστόσο, μετά την προφυλάκιση, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από δόλο, ο 20χρονος εξέπνευσε στο νοσοκομείο γεγονός που σημαίνει ότι θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε βάρος τους.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, στάθηκε στο ότι «υπάρχουν κανόνες εμπλοκής και ξεκάθαροι κανονισμοί για τη χρήση των όπλων».

«Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς, με κίνδυνο της ζωή τους. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, είναι πιο πολύτιμη η ανθρώπινη ζωή» είπε ακόμα και κατέληξε.

«Είμαι μία ενέργεια που πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί».

Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία η κατηγορία μετά τον θάνατο του 20χρονου

Λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ο 20χρονος που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ δεν τα κατάφερε και πέθανε, γεγονός που ταρακούνησε τα δεδομένα της υπόθεσης.

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Η κατάληξη του 20χρονου οδήγησε σε αλλαγή του κατηγορητηρίου για τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί. Η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Σφέτσου, επιβεβαίωσε ότι η κατηγορία μετατρέπεται πλέον σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, προσθέτοντας ότι, υπό τις συνθήκες της υγείας του νεαρού, η επιβίωσή του θα ισοδυναμούσε με μια «ισόβια καταδίκη».

Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο αστυνομικών, Πέτρος Κουκουλής, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο τραυματισμός να προκλήθηκε από εξοστρακισμό σφαίρας, επισημαίνοντας ότι τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν κατά την ακροαματική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αρνηθεί ότι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον 20χρονο.