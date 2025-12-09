Μερτς για στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ: «Μερικά τμήματα είναι απαράδεκτα για την Ευρώπη»

Δριμύ σχολιασμό στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ έκανε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αποκαλώντας μερικά από τα σημεία της ως «μη αποδεκτά» και επισημαίνοντας πως «δεν ήταν έκπληξη ως προς την ουσία της».

Η νέα στρατηγική αποτυπώνει περίπου σε όσα είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο του 2025, όπως σημείωσε ο Μερτς.

Ο Βανς είχε κατηγορήσει τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης και αποκλείουν κόμματα, όπως το ακροδεξιό AfD της Γερμανίας.

Ο Μερτς στις νέες του δηλώσεις δεν διστάζει να πει την γνώμη του για την αμερικανική στρατηγική ασφαλείας χαρακτηρίζοντας τμήματά της ως προβληματικά:

«Μερικά από αυτά είναι κατανοητά, μερικά είναι ακατανόητα και μερικά είναι απαράδεκτα για εμάς από ευρωπαϊκή οπτική γωνία», είπε ο Μερτς.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος απέρριψε αποφασιστικά τον σχολιασμό περί δημοκρατικού ελλείμματος δηλώνοντας πως δεν χρειάζονται την βοήθεια των Αμερικανών.

Αν πραγματικά χρειαστεί, «θα το διαχειριστούμε μόνοι μας», είπε. Το μήνυμά του προς τους Αμερικανούς είναι: Το «Πρώτα η Αμερική» είναι εντάξει, αλλά η αποκλειστική εστίαση στην Αμερική, δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ.

«Χρειάζεστε επίσης εταίρους στον κόσμο, και ένας από αυτούς τους εταίρους μπορεί να είναι η Ευρώπη, και αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι με την Ευρώπη, τότε τουλάχιστον κάντε τη Γερμανία εταίρο σας», δήλωσε ο Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος επέμεινε στην πρόσκληση για επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Γερμανία, λέγοντας πως: «εξακολουθεί να ισχύει», με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει την πρόθεση του να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση τον επόμενο χρόνο ωστόσο, δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία.