Μερτς: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες ακόμα»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες» αλλά οι υποστηρικτές του Κιέβου «είναι πρόθυμοι» να συνεχίσουν τη βοήθειά τους, προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχοντας δίπλα του τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην Τουλόν.

«Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες. Εμείς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προετοιμαστούμε γι αυτό. Είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Μερτς, για τον οποίο «η διατήρηση αυτού του ''συνασπισμού των προθύμων'' είναι μια «προτεραιότητα» του ζεύγους Γαλλίας - Γερμανίας.

Για τον καγκελάριο, οι περίπου 30 σύμμαχοι, κυρίως Ευρωπαίοι, της Ουκρανίας που έχουν συγκροτηθεί υπό αυτή την ονομασία είναι «έτοιμοι, σε ευρεία συναίνεση, να βοηθήσουν την Ουκρανία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία».

Οι Ευρωπαίοι επέστρεψαν από ένα ταξίδι στον Λευκό Οίκο δηλώνοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντός των δύο επόμενων εβδομάδων.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης διαπίστωσε ότι «δεν υπάρχει προφανώς καμιά βούληση εκ μέρους του προέδρου Πούτιν να συναντήσει τον πρόεδρο Ζελένσκι», καθώς ο ηγέτης της Ρωσίας «έθεσε προϋποθέσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες».

Εάν ο αρχηγός του ρωσικού κράτους δεν συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έως τη Δευτέρα όπως έχει ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, «αυτό θα σημαίνει ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Μακρόν.

«Θα συζητήσουμε ξανά την προσεχή εβδομάδα για πώς θα προχωρήσουμε», πρόσθεσε ο Μερτς.