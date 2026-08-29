Περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη συνοριακή γραμμή των δύο χωρών. Καθώς τα κυβερνητικά συνεργεία δίνουν μάχη για τη διαχείριση των σορών που βρίσκονται σε προχωρημένη αποσύνθεση, οι αρχές σχεδιάζουν τη θαφή των αγνώστων στοιχείων θυμάτων σε ομαδικό τάφο. Την ίδια στιγμή, η τύχη περίπου 3.000 ανθρώπων παραμένει άγνωστη και στις δύο πλευρές των συνόρων.

The real limitation of Nepal's forecasting system is that we have built a planning culture that relies on national averages and seasonal outlooks to make decisions that are fundamentally local and immediate.https://t.co/quX5TmcOFN — Nepali Times (@NepaliTimes) August 28, 2026

Φόβοι για νέες πλημμύρες

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο δείχνουν νέες βροχοπτώσεις στις πληγείσες περιοχές. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τη στάθμη δύο λιμνών, εντείνοντας τους φόβους για την εκδήλωση νέου κατακλυσμού.

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Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες σε συνοριακό πέρασμα που σαρώθηκε από το φονικό κύμα. Παράλληλα, υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Νεπάλ αναφέρουν ότι οι κάτοικοι ενός ολόκληρου χωριού, το οποίο φαίνεται να παρασύρθηκε ολοσχερώς, βρίσκονται σε απελπιστική ανάγκη για βοήθεια.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.



horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Ο Κρις Μίλερ, διευθυντής γαστρονομίας της οργάνωσης World Central Kitchen, έχει βρεθεί πολλές φορές στην πρώτη γραμμή ανθρωπιστικών κρίσεων. Ωστόσο, αναφερόμενος στην ορμή με την οποία τα νερά σάρωσαν τα χωριά στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, τόνισε πως ολόκληρες κωμοπόλεις εξαφανίστηκαν εντός ελάχιστων λεπτών.

«Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη καταστροφή να διαφέρει είναι η ταχύτητα με την οποία εκδηλώθηκε», δήλωσε ο Μίλερ στο CNN από το Κατμαντού, 1 με 2 ώρες νότια από το σημείο της τραγωδίας. «Μέσα σε μόλις 20 με 30 λεπτά, η πόλη είχε απλώς εξαφανιστεί».

Η World Central Kitchen συνεργάζεται με τοπικά εστιατόρια για την παροχή ζεστού φαγητού στους πληγέντες.

«Ξεκινάμε το στήσιμο υπαίθριων μαγειρείων σε συνεργασία με αυτούς τους φορείς. Είναι όλοι έτοιμοι να μαγειρέψουν», πρόσθεσε ο Μίλερ, εξηγώντας ότι ο στόχος για το Σαββατοκύριακο είναι η προσέγγιση των πιο βαριά πληγεισών περιοχών στα βόρεια. «Μόλις τις εγκαταστήσουμε, θα συνεχίσουμε να προχωράμε σταθερά πιο βαθιά στην πληγείσα ζώνη».

No quedó nada en la frontera entre #Nepal y el Tíbet… NADA‼️‼️‼️ pic.twitter.com/DIHlWWNW9q — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 29, 2026

Η απειλή από το λιώσιμο των παγετώνων

Ο όγκος του νερού που χάνεται ετησίως από το λιώσιμο των παγετώνων στα υψηλά ορεινά όγκους της Ασίας είναι αρκετός για να καλύψει το νησί του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη με νερό βάθους άνω των 365 μέτρων (1.200 ποδιών), σύμφωνα με τον Νταν ΜακΓκράθ, αναπληρωτή καθηγητή Γεωεπιστημών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.

Στα βουνά της Ασίας υπάρχουν περίπου 95.000 παγετώνες, οι οποίοι καλύπτουν συνολική έκταση σχεδόν ίση με εκείνη της Νότιας Κορέας.

Devastating flash flood hits Nepal’s Rasuwa district 💔

Lives lost. Hundreds still missing including Indian tourists and Kailash pilgrims.

Bridges and roads washed away. Rescue teams working through the day.

May Mahadev protect everyone. 🙏#Nepal pic.twitter.com/7PlVpr2zNo — SUNITA (@SaffronSunita) August 26, 2026

«Αυτοί οι παγετώνες χάνουν μάζα με ραγδαίο ρυθμό», σημείωσε ο ΜακΓκράθ. «Η ποσότητα του νερού που απελευθερώνεται κάθε χρόνο από τους παγετώνες σε ολόκληρη την περιοχή ισοδυναμεί με το να βυθιζόταν στο νερό το ύψος του Empire State Building».

Η φονική καταστροφή της Τετάρτης προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός τέτοιου παγετώνα, η οποία πυροδότησε εκτεταμένες κατολισθήσεις και σαρωτικές πλημμύρες.