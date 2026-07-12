Συνεχίζεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έπειτα από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τις ΗΠΑ, με αφορμή την επίθεση σε πλοίο που έπλεε στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η εξέλιξη αυτή θέτει εκ νέου σε δοκιμασία το πρωτόκολλο συμφωνίας που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου, με στόχο την επικύρωση της εκεχειρίας του Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, που μεσολαβεί για την επίλυση της σύγκρουσης αυτής, απηύθυνε έκκληση για «αποκλιμάκωση», καλώντας τις δύο πλευρές να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Και αυτήν τη φορά, γειτονικές χώρες του Κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων, με το Κατάρ όπως και την Ιορδανία να καταδικάζουν μια «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν, και στο Κατάρ, δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν εκρήξεις και είδαν αναχαιτίσεις στον ουρανό του νοτίου τμήματος της Ντόχας.

Οι αρχές του εμιράτου επιβεβαίωσαν ότι αναχαίτισαν πυραύλους. Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι στοχοθέτησαν αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ «σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις» των ΗΠΑ.

Η Ιορδανία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι στοχοθετήθηκε από τρεις ιρανικούς πυραύλους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέλαβε επίσης την ευθύνη για σπάνια επίθεση στο γειτονικό του Ομάν, λέγοντας ότι κατέστρεψε βάσεις επιμελητειακής υποστήριξης στα αμερικανικά αεροπλανοφόρα στο λιμάνι Ντουκμ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irib, σε μια επίθεση που καταδικάστηκε κατηγορηματικά από το σουλτανάτο, το οποίο βρίσκεται την τρέχουσα περίοδο σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για τη μελλοντική διαχείριση του Στενού του Ορμούζ.

Νωρίτερα το Ιράν είχε μόλις ανακοινώσει το κλείσιμο «μέχρι νεωτέρας» του στρατηγικής σημασίας αυτού στενού, από το οποίο διερχόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο του παγκοσμίου εμπορίου υδρογονανθράκων, αφού έριξε προειδοποιητική βολή που χτύπησε πλοίο, το οποίο βρισκόταν, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Μήνυμα ότι η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα έστειλε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), επιχειρώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM ξεκαθαρίζει ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή για όλα τα πλοία που κινούνται νόμιμα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική διοίκηση εξαπολύει πυρά κατά της Τεχεράνης, κατηγορώντας την για αδικαιολόγητες επιθετικές ενέργειες, παρενοχλήσεις, απειλές και δηλώσεις που, όπως αναφέρει, εντείνουν την ένταση στην περιοχή.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα από τη διεθνή αυτή θαλάσσια οδό. Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες και έτοιμες να διασφαλίσουν τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, παρά την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, τις παρενοχλήσεις, τις απειλές και τις αυθαίρετες δηλώσεις. Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά».

«Κακή επιλογή»

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, η επίθεση έγινε περίπου 17 χιλιόμετρα ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία οδήγησε στην εκκένωσή του από το πλήρωμά του το οποίο επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

Στο πλοίο επέβαιναν 11 Ινδοί υπήκοοι και ο ένας από αυτούς φέρεται ως αγνοούμενος, σύμφωνα με την ινδική διπλωματία.

Σύμφωνα παράλληλα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, «από τους 11 Ινδούς υπηκόους στο πλοίο, 10 έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ ένας Ινδός Υπήκοος φέρεται ως αγνοούμενος».

Σε απάντηση, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε περίπου 140 πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σε έναν τρίτο γύρο πληγμάτων από την Τρίτη, τα οποία είχαν στο στόχαστρο «ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, ναυτικά μέσα, αποθήκες πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνίας και θέσεις παράκτιας επιτήρησης».

Ιρανικά μέσα ανέφεραν από την πλευρά τους εκρήξεις σε περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων η Μπαντάρ Αμπάς, η Σιρίκ, η Γιασκ, όπου ένας στρατιωτικός έχασε τη ζωή του, και στη νήσο Κεσμ.

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή. Τώρα το πληρώνουν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Το Στενό «πιο σημαντικό» από όλα

«Το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει μέχρι νεωτέρας και μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επεμβάσεις σε αυτήν την περιοχή, κανένα πλοίο δεν θα λάβει άδεια να το διασχίσει», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι έπληξαν «δεύτερο πλοίο», χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω.

«Το στρατηγικό αυτό σημείο διέλευσης είναι πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες, και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα το προστατεύσει», δήλωσε ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης.

Η Τεχεράνη επιτρέπει έναν μόνον διάδρομο ναυσιπλοΐας, κατά μήκος των ακτών της, και αποκλείει οποιαδήποτε επιστροφή στην κατάσταση που ίσχυε πριν από τον πόλεμο, όταν η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ ήταν δωρεάν, κάτι το οποίο τελεί υπό αμφισβήτηση από τις ΗΠΑ.

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Χθες, Σάββατο, διεξήχθησαν συνομιλίες επί αυτού του ζητήματος ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, παρουσία αντιπροσωπείας του Κατάρ, άλλης μεσολαβήτριας χώρας. Σύμφωνα με την ιρανική διπλωματία, οι δύο χώρες συμφώνησαν να «συνεχίσουν τις συνομιλίες σε πολιτικό, τεχνικό και νομικό επίπεδο», αλλά η επίθεση με στόχο το σουλτανάτο σήμερα μπορεί να τις αποδυναμώσει.

Οι ΗΠΑ είχαν και πάλι βομβαρδίσει το Ιράν τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη και την επόμενη, αφού επέρριψαν στην Τεχεράνη την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Σε αντίποινα το Ιράν είχε πλήξει στόχους στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου πρωτόκολλο συμφωνίας, συνοδευόμενο από εκεχειρία, με το οποίο δίδονταν στις δύο πλευρές 60 ημέρες για να βρουν μια οριστική λύση στον πόλεμο αυτόν.

Έκτοτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι η εκεχειρία αυτή έχει «τελειώσει» λόγω των ιρανικών επιθέσεων εναντίον πλοίων, επιτρέποντας ωστόσο τη συνέχιση των συνομιλιών.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησε εξάλλου χθες, Σάββατο, ότι η «εκδίκηση» είναι «αναπόφευκτη» μετά την κηδεία του πατέρα του και προκατόχου του στην ηγεσία του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στην αρχή του πολέμου αυτού.

Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι θέλει να τον δολοφονήσει και δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά «να αποδεκατίσει και να καταστρέψει τελείως όλες τις περιοχές του Ιράν» αν αποπειραθεί να το κάνει.