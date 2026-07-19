Μέση Ανατολή: Νεκροί στρατιωτικοί των ΗΠΑ από χτύπημα του Ιράν - Ολονύχτιο «σφυροκόπημα» κατά της Τεχεράνης

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, με στόχο να «τιμωρήσει γρήγορα» τους Φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι επιχειρήσεις αποσκοπούν και στην περαιτέρω υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα και να απειλεί την εμπορική κίνηση στα κομβικά Στενά του Ορμούζ.

Οι νέες αμερικανικές επιθέσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση των πρώτων θανάτων Αμερικανών στρατιωτών από άμεσα ιρανικά πυρά από την έναρξη του πολέμου.

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Το Ιράν «πάνω» από τη Μέση Ανατολή

Η επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε βάση στην Ιορδανία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς στρατιωτικούς, έναν αγνοούμενο και τέσσερις τραυματίες.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα αντιποίνων σε περιοχές της επαρχίας Χορμοζγκάν, μεταξύ άλλων κοντά στο Σιρίκ, το Χατζιαμπάντ, το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ.

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Στο γειτονικό Ιράκ, πολεμικό drone έπληξε βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης, κοντά στο Ερμπίλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ μέλη της, σύμφωνα με αξιωματούχο της ομάδας.

Οι κάτοικοι του Ερμπίλ ανέφεραν επίσης ότι άκουσαν εκρήξεις, καθώς η πόλη έχει βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων με drones τις τελευταίες ημέρες.

Ιράν - «Πολύ λυπηρό γεγονός», λέει ο Τραμπ για τους θανάτους

«Πολύ λυπηρό γεγονός» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος διέταξε επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν μετά την εκεχειρία- τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στις ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την ανακοίνωση των απωλειών.

«Δεν μας αρέσει να το βλέπουμε να συμβαίνει. Είναι στην υπηρεσία της χώρας μας», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NewsNation.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε παράλληλα τη θέση της Ουάσινγκτον απέναντι στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα επιτρέψουν ποτέ» στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχολίασε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό δεν θα κάμψει την αμερικανική στάση.

«Η θυσία τους απλώς σκληραίνει την αποφασιστικότητά μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.