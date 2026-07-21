Μέση Ανατολή: Σειρήνες σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ - Πυραυλικά αντίποινα του Ιράν στα πλήγματα των ΗΠΑ

Ηχούν ξανά τα «πυροτεχνήματα» του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν προχωρά σε νέο κύκλο αντιποίνων για την αμερικανική επιθετικότητα, στοχεύοντας κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν βάσεις των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εσωτερικών στο Μπαχρέιν αναφέρει ότι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν σε όλη τη χώρα, προτρέποντας τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στους πλησιέστερους ασφαλείς χώρους, κατά το Sky News.

Σύμφωνα με αναφορές επί τόπου, ο ήχος διαδοχικών εκρήξεων ακούστηκε σε διάφορα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Μανάμα, της πρωτεύουσας. Στο κοντινό Κουβέιτ, ο στρατός αναφέρει ότι οι αεράμυνες ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή σε ιρανικά drones και πυραύλους.

Ιράν: «Λευκή σημαία» ξανά από τις ΗΠΑ

Παρά τον κλιμακούμενο κύκλο επιθέσεων που ακύρωσαν την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία η οποία υπογράφτηκε τον περασμένο μήνα, διπλωματικές πηγές των ΗΠΑ αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον θέλει να επαναλάβει τις διπλωματικές προσπάθειες,

H κεντρική διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έπληξε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drone και αντιαεροπορικά συστήματα.

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Εκρήξεις ακούστηκαν γύρω από την πόλη Σιράζ στο νότιο Ιράν. Η Κοναράκ και η Τσαμπαχάρ στη νότια ακτή και η πόλη Χοραμαμπάντ καθώς και πολιτική εγκατάσταση έξω από την πόλη Αμπντανάν, και οι δύο στο δυτικό τμήμα της χώρας, υπέστησαν επίσης επίθεση, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Καθώς οι εχθροπραξίες επεκτάθηκαν σε όλη την περιοχή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε νέα "παγκόσμια προειδοποίηση" για τους Αμερικανούς λόγω "αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή".

Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, όπου πρόσφατα πλήγματα σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης προκάλεσαν ανησυχίες για ελλείψεις νερού κα υπογράμμισαν την αυξανόμενη απειλή που αντιμετωπίζουν οι πολιτικές υποδομές.