Μέση Ανατολή: Τα «πιόνια» του Ιράν που παραμένουν στη σκακιέρα και δίνουν αυτοπεποίθηση στο καθεστώς

Την ώρα που το Ιράν συμφωνούσε στη διβδόμαδη εκεχειρία , μόλις λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε μακάβριες απειλές, αντιστρόφως ανάλογες των γεωπολιτικών αποτυχιών των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά της Τεχεράνης, το κλίμα στο περσικό κράτος ήταν θριαμβευτικό.

Η Τεχεράνη άντεξε 38 ημέρες πολέμου και κατάφερε να επιβιώσει, ενώ αποκόμισε και δύο στρατηγικά οφέλη: τον τιμωρητικό πλέον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και μια νεοσύστατη αποτρεπτική δύναμη που είναι ικανή να αντέξει σφοδρές επιθέσεις των μακροχρόνιων αντιπάλων της.

Παρά τις τεράστιες στρατιωτικές απώλειες, ο έλεγχος που ασκεί το Ιράν στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου δεν πρόκειται να χαλαρώσει σύντομα.

Ιράν: Το «ατού» του ασύμμετρου πολέμου

Οι ασύμμετρες τακτικές της Τεχεράνης σχεδιάστηκαν προσεκτικά για να αντισταθμίσουν τα στρατιωτικά πλεονεκτήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αυξάνοντας την πίεση στον Τραμπ ώστε να αναγκαστεί να σταματήσει τη σύγκρουση.

Διαβάστε ακόμα: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον ανιψιό και «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ χωρίς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να έχουν επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους τους, που είναι η ανατροπή του καθεστώτος, η εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και ο τερματισμός της ικανότητάς του να απειλεί τους γείτονές του.

«Αυτό που έκανε το Ιράν, συστηματικά και σκόπιμα, ήταν να πλήξει την οικονομία των ΗΠΑ», κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ και προκαλώντας ραγδαία άνοδο της τιμής του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτίμησε ο Άλεξ Βατάνκα, ανώτερος ερευνητής και ειδικός για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής.

Σε απάντηση στην προσπάθεια του Τραμπ να ανατρέψει το καθεστώς, «φρόντισαν να γίνει αισθητός ο πόλεμος στις ΗΠΑ», τόνισε στη Wall Street Journal. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, «δεν νομίζω ότι ο Τραμπ θα το ξαναδοκιμάσει».

Στον «αέρα» η εκεχειρία με το Ιράν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι είχε διακόψει τις επιχειρήσεις, αλλά οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον γειτονικών αραβικών κρατών στον Περσικό Κόλπο δεν είχαν σταματήσει μέχρι την Τετάρτη.

Αυτό διότι το Ισραήλ, που κατά πολλές πηγές ήταν το «φυτίλι» της κήρυξης πολέμου κατά του Ιράν, συνεχίζει να επιτίθεται στον γειτονικό Λίβανο, καίριο σύμμαχο του Ιράν, σκοτώνοντας αμάχους και επιχειρώντας να στρώσει το έδαφος για μελλοντικό παράνομο εποικισμό των νοτίων περιφερειών της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: Αποτροπιασμός στο Μεξικό: Ανήλικες έπνιξαν 15χρονη και κατέγραψαν τη δολοφονία σε βίντεο

Αυτό υποδηλώνει ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια και ότι ενδέχεται να καταρρεύσει.

Οι ιρανικές αρχές έσπευσαν να κηρύξουν νίκη, επιμένοντας σε δήλωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ότι οι μακροχρόνιοι αντίπαλοί τους υπέστησαν «μια αναμφισβήτητη, ιστορική και συντριπτική ήττα».

Φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, κυματίζοντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα.

Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η επιμονή της Τεχεράνης να ασκήσει ακόμα πιο ασφυκτικό έλεγχο του Ορμούζ. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποσχέθηκε «ασφαλή διέλευση» των πλοίων από το Στενό για δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα πλοία θα μπορούσαν να κινούνται μόνο «σε συντονισμό» με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και «λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς».

«Αν αρχίσετε ξανά, αρχίζουμε και εμείς»

Αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η χώρα θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις, προειδοποίησε ο Αραγτσί. Την Τετάρτη, κάποια πλοία που είχαν αγκυροβολήσει έλαβαν ραδιοφωνικά μηνύματα από τις ιρανικές δυνάμεις, που ανέφεραν πως χρειάζονται την άδεια της Τεχεράνης για να διέλθουν από το Ορμούζ.

Όπως φαίνεται, το Ιράν είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο της ροής πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο ως μέσο πίεσης έναντι του Τραμπ, ενώ παράλληλα επιδιώκει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του.

Μετά τη δολοφονία του μακροχρόνιου θεοκρατικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου, η νέα ηγεσία του Ιράν έχει αναμενόμενα υιοθετήσει ακόμη πιο αντιδυτική στάση, με το σκληροπυρηνικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με αναλυτές.

Από πλευράς ΗΠΑ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διαμήνυσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν μια «αποφασιστική στρατιωτική νίκη».

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο Τραμπ είναι αυτός που έχει δείξει μεγαλύτερη προθυμία για συμβιβασμό. Η κατάπαυση του πυρός δίνει στους διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν χρόνο να καταλήξουν σε συμφωνία, ανέφερε.

Διαβάστε ακόμα: Διπλωματικό επεισόδιο στη Γαλλία: Κατηγορεί τον Ούγγρο ΥΠΕΞ ως «κοριό» της Ρωσίας

Η ιρανική πρόταση 10 σημείων, που απαιτεί εκτεταμένες παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης να μην επιτεθούν ξανά στο Ιράν, της άρσης όλων των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και της απομάκρυνσης των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή, ήταν «μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία από τις 10 απαιτήσεις του ειρηνευτικού σχεδίου είναι η διατήρηση του ελέγχου του Ιράν επί του Στενού.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε την κατάπαυση του πυρός ως νίκη και επέμεινε ότι οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που βρίσκεται θαμμένο κάτω από τα ερείπια.

«Το Ιράν δεν θα εμπλουτίζει ουράνιο στο μέλλον», τόνισε, ωστόσο η Τεχεράνη δεν φαίνεται πως έχει σκοπό να σταματήσει τα πυρηνικά της σχέδια.

«Οποιαδήποτε συμφωνία επιτύχει τώρα ο Τραμπ θα είναι χειρότερη από εκείνη που βρισκόταν στο τραπέζι όταν αποφάσισε να τα χαλάσει όλα», δήλωσε ο Άλαν Έιρ, πρώην ανώτερος εμπειρογνώμονας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το Ιράν και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της κυβέρνησης Ομπάμα με την Τεχεράνη.

«Το μόνο ερώτημα είναι τι είδους συμφωνία μπορεί να επιτύχει το Ιράν όσον αφορά την οικονομική αξιοποίηση και τη θεσμοθέτηση του ελέγχου του επί του Στενού», σημείωσε.