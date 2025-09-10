Μετά την Πολωνία και η Λευκορωσία αναφέρει την κατάρριψη drones

Η Λευκορωσία ανακοίνωσε σήμερα, 10/9, ότι προχώρησε στην κατάρριψη ορισμένων drone κατά την διάρκεια ανταλλαγής επιθέσεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, τα οποία παρέκκλιναν από την πορεία τους λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών. ανακοίνωσε σήμερα, 10/9, ότικατά την διάρκεια, τα οποία παρέκκλιναν από την πορεία τους λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Αναφέρεται ότι το Μινσκ είχε ενημερώσει την Πολωνία και τη Λιθουανία για την προσέγγιση των drones.

Κατά την δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λευκορωσίας, υποστράτηγου Πάβελ Μουραβέικο, δεν αναφερόταν ποια drone είχαν παρεκκλίνει από την πορεία τους.

«Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανταλλαγής επιθέσεων με UAV μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, οι Αεροπορικές Δυνάμεις Άμυνας και τα μέσα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας που ήταν σε υπηρεσία παρακολουθούσαν συνεχώς τα UAV που είχαν χάσει την πορεία τους ως αποτέλεσμα της επίδρασης των μέσων ηλεκτρονικού πολέμου των δύο πλευρών», δήλωσε ο Μουραβέικο σε δήλωση που εκδόθηκε και στα αγγλικά μέσω Telegram.

«Μερικά από τα χαμένα drones καταστράφηκαν από τις Αεροπορικές Δυνάμεις της χώρας μας πάνω από το έδαφος της δημοκρατίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Πολωνία και η Λιθουανία ενημερώθηκαν για την προσέγγιση των drones.

