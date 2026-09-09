«Μετά τις εκλογές»: Ο Τραμπ ανακοίνωσε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν

Την πρώτη εκτίμησή του για το πότε θα λήξει ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα. «Αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Αναλυτικότερα, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους.«Νομίζω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές».

Όταν ρωτήθηκε «γιατί» θα τελειώσει τότε, απάντησε: «Επειδή δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Είναι απελπισμένοι να επηρεάσουν τις εκλογές, ώστε να βάλουμε εκεί μια ομάδα αδύναμων ανθρώπων, να τους αφήσουμε ήσυχους και να τους επιτρέψουμε να έχουν το πυρηνικό τους όπλο. Το μόνο που θέλουν είναι ένα πυρηνικό όπλο, και αν είχαν πυρηνικό όπλο, ολόκληρος ο κόσμος θα βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο».

Q: Do you expect negotiations with Iran to restart at some point?



Trump: Uhhhhhh... we're not looking for it to be honest with you. This war will end immediately after our election pic.twitter.com/mbySIU2BhO — Headquarters (@HQNewsNow) September 9, 2026

Μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, πρόσθεσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε επίσης και για τον πόλεμο στην Ουκρανία λέγοντας ότι είχε μια «θαυμάσια συνομιλία» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος «θέλει να κάνει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου.

Διαβάστε επίσης: Φρουροί της Επανάστασης: «Θα χτυπήσουμε τάνκερ του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν»

«Θέλει μια συμφωνία. Και αν ο Ζελένσκι θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό θα ήταν πολύ καλό», είπε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος που θα τον μεταφέρει στο Ντάλας για το Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.