Μεταναστευτικό: Η Ευρώπη εξετάζει «υπερπόντια» στρατόπεδα για μετανάστες χωρίς άσυλο

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί θα συζητήσουν αυτή την εβδομάδα σχέδια να απελάσουν χιλιάδες μετανάστες, των οποίων η αίτηση για άσυλο απορρίφθηκε, σε επονομαζόμενα «κέντρα φιλοξενίας» τρίτων χωρών.

Σχετικές δηλώσεις έκανε στον Guardian ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, αναφέροντας ότι οι συζητήσεις για την απομάκρυνση ανθρώπων που έφτασαν στην Ευρώπη μέσω παράτυπων διαδρομών θα πραγματοποιηθούν «σε πολύπλευρο επίπεδο».

Οι υπουργοί αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν μια πολιτική διακήρυξη που θα αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών να ελέγχουν τα σύνορά τους, έπειτα από ισχυρισμούς ότι οι νόμοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εμποδίσει την απέλαση ανθρώπων.

Μια Ευρώπη που διακινεί μετανάστες

Αρκετοί υπουργοί Εσωτερικών έχουν ζητήσει αλλαγές στην ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ), σημειώνει το βρετανικό μέσο.

Οι σχεδιαζόμενες κινήσεις αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αιτούντες άσυλο είχαν προσφύγει επιτυχώς κατά των σχεδίων της συντηρητικής κυβέρνησης να τους μεταφέρει σε κέντρο τρίτης χώρας στη Ρουάντα, επικαλούμενοι την ΕΣΔΑ.

Οι οργανώσεις προσφύγων έχουν δηλώσει ότι η υπονόμευση της σύμβασης ενέχει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαφεύγουν από πολέμους και κοινωνικές/πολιτικές διώξεις.

Μιλώντας πριν από τη διάσκεψη του Συμβουλίου στο Κισινάου, την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, ο Μπερσέ δήλωσε:

«Η συζήτηση για τα κέντρα υποδοχής (hubs) αποτέλεσε ένα σημαντικό στοιχείο. Όλοι γνωρίζουμε ότι το θέμα έχει συζητηθεί σε διάφορες χώρες. Πλέον θα συζητηθεί σε πολυμερές επίπεδο.