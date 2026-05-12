Συναντήσεις ΗΠΑ και Δανίας για νέες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία: Οι «μυστικές» συνομιλίες

Μπορεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να έχει τραβήξει τα βλέμματα, αλλά το «φλερτ» της Γροιλανδίας με τις ΗΠΑ, είναι ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό.

Οι ΗΠΑ, εξακολουθούν να διεξάγουν τακτικές διαπραγματεύσεις με τη Δανία για την επέκταση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις, με τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών να σημειώνουν πρόοδο τους τελευταίους μήνες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σχεδόν «μυστικά».

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το BBC, επιδιώκουν να ανοίξουν τρεις νέες βάσεις στο νότιο τμήμα της περιοχής, ένα ημιαυτόνομο τμήμα της Δανίας, καθώς εργάζονται για την επίλυση μιας διπλωματικής κρίσης που προκάλεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όταν απείλησε να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Ιανουάριο ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «κατέχουν» τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν. Είπε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί με τον «εύκολο» ή τον «δύσκολο τρόπο». Η Δανία έχει εκφράσει προηγουμένως την προθυμία της να συζητήσει πρόσθετες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί, και το υπουργείο Εξωτερικών της επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ. «Υπάρχει μια συνεχιζόμενη διπλωματική διαδικασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν θα επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν», δήλωσε εκπρόσωπος.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Γροιλανδία, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι, δεν έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις και απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τη διπλωματική διαδικασία, ανέφεραν τρεις πηγές στον βρετανικό φορέα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ΗΠΑ διαθέτουν επί του παρόντος μία στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, από περίπου 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου. Η Διαστημική Βάση Πιτουφίκ βρίσκεται στη βορειοδυτική Γροιλανδία - παρακολουθεί πυραύλους για τη NORAD, αλλά δεν είναι διαμορφωμένη για τη διεξαγωγή θαλάσσιας επιτήρησης.



