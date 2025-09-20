Μεθυσμένος τουρίστας στην Πράγα αντί για ταξί μπήκε σε περιπολικό και βγήκε σχεδόν... πετώντας

Άγγλοι μεθυσμένοι τουρίστες... αυτή η μάστιγα. Όπου βρίσκονται ακολουθούν προβλήματα για τους ίδιους αλλά και τους γύρω τους. Ευτυχώς, στην Πράγα, ο Άγγλος τουρίστας που φαίνεται πώς τίμησε αρκετά τα μπαρ της περιοχής, την έβγαλε «καθαρή». Λίγο το χέρι πήγε να του βγει, αλλά δεν θα το θυμάται.

Τι έκανε ο θεούλης; Μέσα στην τύφλα του, μπερδεύτηκε ο κακομοίρης και αντί να μπει σε ταξί μπήκε σε περιπολικό. Φωτεινό το είδε και αυτό, οπότε άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο πίσω κάθισμα.

Εμβρόντητοι οι αστυνομικοί τον παρακολουθούσαν, αλλά όχι απλά δεν γέλασαν, αλλά ανέλαβαν δράση.

Σε δευτερόλεπτα τον έβγαλαν έξω, σχεδόν... πετώντας. Τον έπιασε από το χέρι ο αστυνομικός και... έφυγε με συνοπτικές διαδικασίες.

Ο μεθυσμένος τουρίστας δείχνει να απορεί και να μην καταλαβαίνει, αλλά μάλλον θα του εξήγησαν οι φίλοι του την άλλη μέρα με μπόλικα γέλια να συνοδεύουν την ιστορία.

Το περιστατικό, που χρονολογείται τον Αύγουστο και έχει γίνει τελευταία viral στα Social Media, καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικούς.

Πάντως, οι περισσότεροι στα σχόλια σημειώνουν πως είναι τυχερός που στην Τσεχία οι αστυνομικοί είναι σχετικά πιο κουλ σε σχέση με συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.

