Μια νεκρή δημοσιογράφος και ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας της Μάλτας: Άρχισε η δίκη για την Καρουάνα Γκαλίζια

Μια ιστορία λες και είναι βγαλμένη από ταινία εκτυλίχθηκε στη Μάλτα καθώς ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της χώρας πλήρωσε για τη δολοφονία της ερευνητικής δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία.

Σήμερα (2/7), ξεκίνησε η δίκη για την ηθική αυτουργία στην δολοφονία της δημοσιογράφου.

#Malta: RSF is present in court today at the opening hearing against the alleged mastermind behind the murder of journalist #DaphneCaruanaGalizia. This trial revives hope that justice will finally be served for a crime perpetrated nearly nine years ago.https://t.co/MGYI6dCgsd pic.twitter.com/9s243DnAWT — RSF (@RSF_inter) July 1, 2026

Ήταν 2017, όταν οι τρεις εκτελεστές, έβαλαν βόμβα στο αυτοκίνητο της. Πίσω από την σχεδιασμένη αυτή δολοφονία, κρύβεται ο Γιόργκεν Φένεκ, ο 44χρονος κληρονόμος μιας αυτοκρατορίας ακινήτων που περιλαμβάνει το ξενοδοχείο και καζίνο Hilton Malta, ο οποίος δικάζεται.

Ο Φένεχ συνελήφθη πριν από επτά χρόνια. Μετά από πολυάριθμες καθυστερήσεις και την απελευθέρωσή του με εγγύηση τον Φεβρουάριο, μετά τη λήξη του νόμιμου χρόνου κράτησής του, η δίκη του ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης στα δικαστήρια της, Βαλέτα.

Ο Φένεχ κατηγορείται για δύο κατηγορίες: συνενοχή στην εκούσια ανθρωποκτονία της Καρουάνα Γκαλιζία και συνεργασία με ένα ή περισσότερα άτομα στη Μάλτα με σκοπό την τέλεση εγκλήματος εκεί.

Η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία ως στόχος και η επιχείρηση δολοφονίας της

Η Καρουάνα Γκαλιζία, η δράση της και το βιογραφικό της είναι από τα πρόσωπα που θα μπορούσες να φοβάσαι αν έχεις «λερωμένη τη γούνα σου». Εκδότρια περιοδικού, αρθρογράφος εφημερίδας και blogger, ήταν μια από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης στη χώρα. Τα ρεπορτάζ της για κορυφαία κυβερνητικά και επιχειρηματικά πρόσωπα την είχαν καταστήσει στόχο επανειλημμένων επιθέσεων από πολιτικούς και τους υποστηρικτές τους, και ο βίαιος θάνατός της προκάλεσε οργή σε όλη την Ευρώπη.

Πώς έγινε όμως η δολοφονία της; Μια ισχυρή βόμβα που περιείχετο σε ένα παιδικό κουτί παπουτσιών είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα του οδηγού, όπως ενημερώθηκε το δικαστήριο. Οι βομβιστές, οι οποίοι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πληρώθηκαν 150.000 ευρώ για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, είχαν εισβάλει στο όχημα της δημοσιογράφου το προηγούμενο βράδυ, αφού πέρασαν εβδομάδες παρακολουθώντας τις κινήσεις της.

Ο γιος της, Μάθιου Καρουάνα Γκαλιζία, ο οποίος ήταν μαζί της στο σπίτι, ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο, ανακαλύπτοντας τα λείψανά της στα φλεγόμενα συντρίμμια.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι το φερόμενο σχέδιο για τη δολοφονία της δημοσιογράφου είχε εκπονηθεί τον Απρίλιο του 2017. Ο Φένεχ κάλεσε τον φίλο του Μέλβιν Θέουμα, οδηγό ταξί και στοιχηματιστή, και του ζήτησε να τον συναντήσει κοντά στο Χίλτον, όπου του είχε παραχωρηθεί ένα επικερδές περίπτερο για να παραλαμβάνει επισκέπτες από το ξενοδοχείο.

Maltese businessman Yorgen Fenech appeared in court today nearly a decade after the car-bomb killing of Maltese journalist Daphne Caruana Galizia. She had been working on stories that built on revelations from the #PanamaPapers, among others. https://t.co/PclRNn1pjs — ICIJ (@ICIJorg) July 1, 2026

Ο Φένεχ είπε στον Θέουμα να βρει κάποιον να σκοτώσει την Καρουάνα Γκαλιζία, αναφέρει το κατηγορητήριο. Του έδωσε μάλιστα το όνομα ενός πιθανού εκτελεστή, ενός μέλους της συμμορίας που ονομαζόταν George Degiorgio, ο οποίος λειτουργούσε από μια αποθήκη στις αποβάθρες της Μάρσα, απέναντι από το μεγάλο λιμάνι της Βαλέτας.

Ο Φένεχ είπε ότι ήθελε να σκοτωθεί η δημοσιογράφος επειδή επρόκειτο να δημοσιεύσει μια ιστορία για τον θείο του, άκουσε το δικαστήριο.

Μετά από μια μακρά επιχείρηση, της οποίας μάλιστα ο σχεδιασμός άλλαξε εν μέσω εκλογών στη Μάλτα, οι αδελφοί Degiorgio και ο συνεργός τους Vincent Muscat συνελήφθησαν λίγο αργότερα και τέθηκαν υπό κράτηση στις 4 Δεκεμβρίου 2017 μετά από τηλεοπτική επιδρομή στην αποθήκη τους.

Το δικαστήριο άκουσε πώς ο ίδιος ο Theuma συνελήφθη στις 14 Νοεμβρίου 2019, κρατώντας ένα κουτί παγωτού που περιείχε μονάδες USB με αντίγραφα από αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι κρυφά ηχογραφημένες συνομιλίες με τον Fenech, στις οποίες βασίζεται η εισαγγελία. Η ομάδα του Φένεκ αμφισβήτησε την ερμηνεία των ηχογραφήσεων από την εισαγγελία και ισχυρίζεται ότι η κατάθεση του Θέουμα περιέχει «μισές αλήθειες» και «κατάφωρα ψέματα».

Το κατηγορητήριο κατονομάζει επανειλημμένα τον Φένεκ ως τον υποκινητή του σχεδίου δολοφονίας της Καρουάνα Γκαλιζία, λέγοντας ότι συνέλαβε το σχέδιο και πλήρωσε άλλους για να πραγματοποιήσουν τη δολοφονία.

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική και συνταγματική κρίση στη Μάλτα, η οποία απείλησε να ρίξει την κυβέρνηση. Ο τότε πρωθυπουργός, Τζόζεφ Μουσκάτ - ο οποίος δεν έχει συγγένεια με τον Βίνσεντ Μουσκάτ - παραιτήθηκε λίγο μετά τη σύλληψη του Φένεκ, αποχωρώντας τον Δεκέμβριο του 2019.

