Μία «τρύπα» του Τραμπ στο Ορμούζ: Το Ιράν ανασυγκροτεί με γοργό ρυθμό τον στρατό και τις υποδομές του

Το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones κατά τη διάρκεια της εξάμηνης εκεχειρίας που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, ένα σημάδι ότι ανασυγκροτεί γρήγορα ορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες που υποβαθμίστηκαν από τις επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν ότι ο στρατός του Ιράν ανασυγκροτείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η ανοικοδόμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης πυραυλικών βάσεων, εκτοξευτών και παραγωγικής ικανότητας για βασικά οπλικά συστήματα που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει μια σημαντική απειλή.

Ντόναλντ Τραμπ: Μία «τρύπα» στο Ορμούζ

Δεδομένων των παραπάνω, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ επανεκκινήσει την εκστρατεία βομβαρδισμών, θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις έχουν υποβαθμίσει τον στρατό του Ιράν μακροπρόθεσμα.

Ενώ ο χρόνος για την επανεκκίνηση της παραγωγής διαφόρων εξαρτημάτων όπλων ποικίλλει, ορισμένες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει πλήρως την ικανότητά του για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μόλις έξι μήνες, δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές, ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Οι Ιρανοί έχουν υπερβεί όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε εκτιμήσει για την ανασύσταση», δήλωσε.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν ιδιαίτερη ανησυχία για τους περιφερειακούς συμμάχους. Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, το Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει την ικανότητα παραγωγής πυραύλων του - η οποία έχει υποβαθμιστεί σημαντικά - με περισσότερες εκτοξεύσεις drones, για να συνεχίσει να βάλλει κατά του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου.

Το Ιράν με το πόδι στο «γκάζι»

Το Ιράν κατάφερε να ανοικοδομηθεί πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο χάρη σε έναν συνδυασμό παραγόντων, που κυμαίνονται από την υποστήριξη που λαμβάνει από τη Ρωσία και την Κίνα έως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν προκάλεσαν τόση ζημιά όσο ήλπιζαν.

Για παράδειγμα, η Κίνα συνέχισε να παρέχει στο Ιράν εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυραύλων, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αν και αυτό πιθανότατα έχει περιοριστεί από τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CBS την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα παρέχει στο Ιράν «εξαρτήματα για την κατασκευή πυραύλων», αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, αρνήθηκε τον ισχυρισμό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντάς τον «μη βασισμένο σε γεγονότα».

Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί την ικανότητά του να αναπτύσσει βαλλιστικούς πυραύλους, επιθέσεις με drones και αντιαεροπορικά συστήματα, παρά τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, πράγμα που σημαίνει ότι η ταχεία ανοικοδόμηση της στρατιωτικής παραγωγικής ικανότητας δεν ξεκινά από το μηδέν.

Η συνολική αξιολόγηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει εκτοξευτές που δεν είναι προς το παρόν προσβάσιμοι, όπως αυτοί που είναι θαμμένοι στο υπέδαφος από επιθέσεις αλλά δεν έχουν καταστραφεί.

Εξ' άλλου, χιλιάδες ιρανικά drones εξακολουθούν να βρίσκονται σε λειτουργία, εκπροσωπώντας περίπου το 50% των δυνατοτήτων της χώρας.

Οι πληροφορίες έδειξαν επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυραύλων κρουζ της παράκτιας άμυνας του Ιράν ήταν άθικτο, γεγονός που συνάδει με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν επικεντρώνουν την αεροπορική τους εκστρατεία σε παράκτιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, παρόλο που πλήττουν πλοία. Αυτοί οι πύραυλοι χρησιμεύουν ως βασική δυνατότητα που επιτρέπει στο Ιράν να απειλεί την ναυτιλιακή κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ.