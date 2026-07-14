Μια ξεχασμένη σκάλα που έμοιαζει να μην οδηγεί πουθενά αποκάλυψε τη «χαμένη Πομπηία»

Σχεδόν 2.000 χρόνια μετά την καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου που αφάνισε την Πομπηία το 79 μ.Χ., οι αρχαιολόγοι αξιοποιούν την ψηφιακή αρχαιολογία για να αποκαλύψουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Με τη βοήθεια τεχνολογιών όπως σαρώσεις LiDAR, drones, φωτογραμμετρία και τρισδιάστατα μοντέλα, οι ερευνητές ανασυνθέτουν ψηφιακά κτίρια που δεν διασώθηκαν, αποκτώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την καθημερινή ζωή των κατοίκων πριν από τη μεγάλη καταστροφή.

Μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις αφορά την πολυτελή οικία Casa del Tiaso, όπου οι επιστήμονες εντόπισαν στοιχεία που υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός επιβλητικού πύργου. Τα ίχνη από λίθινες και ξύλινες σκάλες, καθώς και τα δομικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η κατοικία διέθετε τριώροφο πύργο, ο οποίος πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για δεξιώσεις, παρατήρηση του τοπίου και των άστρων, αλλά και ως σύμβολο κύρους και κοινωνικής ισχύος της εύπορης οικογένειας που κατοικούσε εκεί.

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Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ανακάλυψη αυτή μπορεί να αλλάξει την εικόνα που έχουμε για την Πομπηία, καθώς δείχνει ότι η πόλη διέθετε ψηλότερα και πιο σύνθετα κτίρια από όσα πιστευόταν μέχρι σήμερα. Παράλληλα, τα νέα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι οι τοιχογραφίες της εποχής, οι οποίες απεικονίζουν πύργους σε αστικά τοπία, πιθανότατα αντανακλούσαν την πραγματική μορφή της πόλης και δεν αποτελούσαν απλώς καλλιτεχνική φαντασία.

Το πρόγραμμα Pompeii Reset στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακών «διδύμων» όσο το δυνατόν περισσότερων κτιρίων της αρχαίας πόλης, συμβάλλοντας τόσο στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και στη μελέτη της. Μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφεί περισσότερα από 13.000 δωμάτια, ωστόσο περίπου το ένα τρίτο της αρχαίας Πομπηίας παραμένει θαμμένο κάτω από την ηφαιστειακή τέφρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες σημαντικές ανακαλύψεις στο μέλλον.