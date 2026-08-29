«Μην καταπιείτε τον Τραμπ»: Τι συμβαίνει με τα πιο επικίνδυνα χάπια της αγοράς

«Κόκκινο συναγερμό» εξέδωσε ολλανδικό ινστιτούτο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και των προβλημάτων ψυχικής υγείας, προειδοποιώντας για δυνητικά θανατηφόρα χάπια έκσταση που έχουν το σχήμα... του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ινστιτούτο Trimbos, με έδρα την Ουτρέχτη, ανακοίνωσε ότι αρκετά από τα συγκεκριμένα χάπια παραδόθηκαν τον Αύγουστο σε κέντρα ελέγχου ναρκωτικών, όπου διαπιστώθηκε ότι περιείχαν «πολύ υψηλή» ποσότητα PMMA, μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης ουσίας.

«Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το χάπι σε καμία περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά το ινστιτούτο στην προειδοποίησή του, επισημαίνοντας ότι η ουσία μπορεί να προκαλέσει «υπερθέρμανση του οργανισμού, με δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες».

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Το Trimbos έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες των χαπιών. Στη μία πλευρά απεικονίζεται το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στην άλλη αναγράφονται οι λέξεις «Trump» και «NL».

Το PMMA, ή παρα-μεθοξυμεθαμφεταμίνη, είναι μια ουσία παρόμοια με την MDMA, τη δραστική ουσία που περιέχεται στο έκσταση.

Trimbos Institute

Ωστόσο, σύμφωνα με το ολλανδικό ινστιτούτο, η δράση του PMMA εμφανίζεται πιο καθυστερημένα, ενώ συχνά απουσιάζει η χαρακτηριστική διεγερτική επίδραση της MDMA. Αυτό, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υπερδοσολογίας, καθώς ο χρήστης μπορεί να θεωρήσει ότι το χάπι δεν έχει ακόμη δράσει και να καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα.

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και αρκετές ώρες μετά τη λήψη και περιλαμβάνουν ναυτία, αυξημένους καρδιακούς παλμούς και σπασμούς.

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Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Trimbos, Άννικ Γκρότχαους, δήλωσε στο Associated Press ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή περιστατικά σοβαρής ασθένειας σε άτομα που ενδέχεται να έκαναν χρήση των συγκεκριμένων χαπιών.

«Trump makes partying great again»

Παρότι η παραγωγή, η πώληση και η χρήση έκσταση είναι παράνομες στην Ολλανδία, έκθεση της ολλανδικής κυβέρνησης το 2024 ανέφερε ότι η ουσία «παραμένει αρκετά δημοφιλής ως ναρκωτικό για χρήση σε πάρτι».

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το 2022 περίπου 550.000 άνθρωποι είχαν κάνει χρήση της ουσίας τουλάχιστον μία φορά, αριθμός που αποτέλεσε ρεκόρ. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που τα χαρακτηριστικά του Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούνται ως έμπνευση για το σχήμα χαπιών έκσταση.

Το 2017, η γερμανική αστυνομία είχε κατασχέσει περίπου 5.000 χάπια έκσταση σε χρώμα καρότου, τα οποία είχαν το σχήμα του κεφαλιού του τότε Αμερικανού προέδρου. Οι αρχές εκτιμούσαν ότι τα χάπια προωθούνταν μέσω διαδικτύου με το σύνθημα «Trump makes partying great again» («Ο Τραμπ κάνει ξανά το πάρτι σπουδαίο»).