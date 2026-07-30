Μην σου τύχει: Πήρε καλαμάκι από αυτόματο πωλητή, το έγλειψε και το έβαλε στη θέση του

Δικαστήριο στη Σιγκαπούρη επέβαλε σε Γάλλο φοιτητή πρόστιμο της τάξης των 400 ευρώ αφότου συνελήφθη να κάνει κάτι αηδιαστικό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ο 19χρονος καταδικάστηκε γιατί πήρε ένα καλαμάκι από αυτόματο μηχάνημα, το έγλειψε και μετά το έβαλε πάλι στη θέση του.

Και όντας πολύ περήφανος για την πράξη του, ανήρτησε σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, με τη λεζάντα «η πόλη δεν είναι ασφαλής».

Οι αντιδράσεις στο βίντεο ήταν αναμενόμενες, με τους χρήστες να δηλώνουν αηδιασμένοι από τα πλάνα. Το θέμα πήρε έκταση και έφτασε μέχρι και στα γραφεία των διωκτικών Αρχών, που έφτασαν μέχρι στον 19χρονο.

Η επιχείρηση στην οποία ανήκει ο αυτόματος πωλητής, iJooz, ανακοίνωσε ότι αντικατέστησε περί τα 500 καλαμάκια στα μηχανήματά της.

Ο νεαρός καταδικάστηκε με την κατηγορία της δημόσιας όχλησης, που επισύρει ποινή 3 μηνών φυλάκισης και/ή έως και 1.750 ευρώ, άρα και φθηνά τη σκαπούλαρε.

Ο ίδιος, μέσω του συνηγόρου του, δήλωσε «ειλικρινά μετανιωμένος γιατί προκάλεσε όλη αυτή την φασαρία και αντιλαμβάνεται πως αυτό που, τότε, του φάνηκε ως παιχνιδιάρικο ήταν, στην ουσία, μία πράξη με πολλές συνέπειες».