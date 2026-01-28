Μινεάπολις: Έκθεση κόλαφος για την ICE - Ποιοι τράβηξαν τις σκανδάλες που σκότωσαν τον Πρέτι

Η προκαταρκτική έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, έρχεται να «ξεμπροστιάσει» την ICE, διαπιστώνοντας πως δύο πράκτορές της πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολις, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Η έκθεση, σύμφωνα με το CNN, αναφέρει ότι ένας πράκτορας φώναξε πολλές φορές «Έχει όπλο», πριν οι δύο ένστολοι ανοίξουν πυρ ενόσω άλλοι πράκτορες κρατούσαν τον Πρέτι στο έδαφος.

«Προσωπικό της ICE προσπάθησε να θέσει τον Πρέτι υπό κράτηση. Ο Πρέτι αντιστάθηκε στις προσπάθειες του προσωπικού της και ακολούθησε συμπλοκή», αναφέρει η έκθεση και προσθέτει: «Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας (πράκτορας της Συνοριοφυλακής) φώναξε “Έχει όπλο!” πολλές φορές».

Οι αντιφατικές αναφορές της ICE

«Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα», συνεχίζει η έκθεση, «ένας (πράκτορας της Συνοριοφυλακής) πυροβόλησε με το υπηρεσιακό Glock 19 που του είχε διαθέσει η υπηρεσία και ένας αξιωματικός πυροβόλησε επίσης με το υπηρεσιακό του Glock 47, εναντίον του Πρέτι».

Η έκθεση δεν διευκρινίζει αν οι σφαίρες και των δύο ενστόλων χτύπησαν τον Πρέτι.

Όπως σημειώνει το CNN, παραμένουν ερωτήματα για το αν οι ένστολοι πυροβόλησαν με το όπλο του ίδιου του Πρέτι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, την οποία βιντεοσκόπησαν περαστικοί από πολλές διαφορετικές γωνίες.

Ανάλυση του CNN στο διαθέσιμο οπτικό υλικό της συμπλοκής κατέληξε ότι ένας αστυνομικός φάνηκε να αφαιρεί το όπλο του Πρέτι από τη μέση του, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τους πυροβολισμούς.