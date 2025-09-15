Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν Ρωσία και Λευκορωσία με την κοινή στρατιωτική άσκηση

Σε ένα μεγάλο πεδίο, 72 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, το Μινσκ, μαίνεται μια τρόπον τινά μάχη από κοινύ με τη Ρωσία. Γιγάντιες εκρήξεις στο φόντο καθώς βομβαρδιστικά Sukhoi-34 ρίχνουν κατευθυνόμενες βόμβες.

Τεράστιες στήλες καπνού σκοτεινιάζουν τον ουρανό. Η περιοχή αντηχεί από τον ήχο των εκρήξεων όλμων και οβίδων πυροβολικού. Ελικόπτερα συμμετέχουν στην άσκηση, ενώ drones παρακολούθησης σαρώνουν από πάνω για να αξιολογήσουν τις ζημιές.

Στο πεδίο εκπαίδευσης Μπορίσοφσκι, οι λευκορωσικές και ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, οι οποίες στην παρούσα συκυρία συνιστούν ηχηρό μήνυμα προς εταίρους και μη.

Ρωσία - Λευκορωσία: Το μήνυμα προς την Ευρώπη

Αποτελεί μέρος των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad-2025 («Δύση 2025»). Στρατιωτικοί ακόλουθοι, επίσης, από διάφορες πρεσβείες παρακολουθούν την άσκηση από μια πλατφόρμα.

Η «Δύση 2025» λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα χρόνια. Το 2022 συμμετείχαν 200.000 στρατιώτες, ενώ στις φετινές ασκήσεις λιγότεροι.

Η Μόσχα και το Μινσκ υποστηρίζουν ότι οι ασκήσεις έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, ότι έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας και για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής εξωτερικής απειλής.

Εκπρόσωποι 23 κρατών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, παρακολούθησαν την στρατιωτική άσκηση.

«Θεωρούμε ότι η άσκηση είναι πρωτοφανής ως προς τη διαφάνειά της», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο πεδίο άσκησης ο Υποστράτηγος Βαλέρι Ρεβένκο, βοηθός του υπουργού Άμυνας της Λευκορωσίας.

«Δεν απειλούμε κανέναν. Είμαστε υπέρ του εποικοδομητικού και ρεαλιστικού διαλόγου».

Προφανώς ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δεν έχει πειστεί. Είχε χαρακτηρίσει τις ασκήσεις «Δύση 2025» «πολύ επιθετικές». Η Πολωνία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία πριν από τις ασκήσεις, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Μινσκ.

Το «Δύση 2025» συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης. Στα νότια, η Ρωσία δεν δείχνει κανένα σημάδι τερματισμού του πολέμου της στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε σκόπιμα τον εναέριο χώρο της με μια εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το ΝΑΤΟ έστειλε μαχητικά αεροσκάφη για να καταρρίψει μερικά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Μόσχα απάντησε ισχυριζόμενη ότι «δεν είχε σχεδιάσει να επιτεθεί σε στόχους σε πολωνικό έδαφος».

Τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία έχουν καταβάλει πρόσφατα προσπάθειες για να βελτιώσουν τους δεσμούς τους με την Ουάσινγκτον και να οικοδομήσουν μια σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ. Αλλά στην περίπτωση τόσο της Μόσχας όσο και του Μινσκ, οι σχέσεις με την Ευρώπη παραμένουν τεταμένες.

Η απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να προσκαλέσουν διεθνή μέσα ενημέρωσης στην άσκηση «Δύση 2025» μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους.

Καταρχάς, ως μια προσπάθεια διαφάνειας - έτσι σίγουρα το παρουσιάζει το Μινσκ.

Αλλά στις εκρήξεις και τους πυροβολισμούς στο πεδίο εκπαίδευσης Μπορισόφσκι υπάρχει, ίσως, και ένα μήνυμα για τη Δύση. Και πρώτα και κύρια, για την Ευρώπη.

Αυτό το μήνυμα μπορεί να έχει την εξής μορφή: «Δείτε και σκεφτείτε την ισχύ πυρός που βρίσκεται στην πόρτα σας· η αντιπαράθεση με τη Μόσχα δεν είναι προς το συμφέρον σας».

Πηγή: BBC