Μις Υφήλιος: Διερευνάται ο πρόεδρος του οργανισμού για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

Υπό διερεύνηση βρίσκεται η εμπλοκή του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος (Miss Universe Organization – MUO) σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και όπλων αλλά και κλοπή καυσίμων, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (26/11) το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Μεξικού.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στα ατέλειωτα σκάνδαλα του φετινού διαγωνισμού ομορφιάς και να ενισχύσουν το έντονο κλίμα αντιπαράθεσης που έχει δημιουργηθεί από παραιτήσεις κριτών μέχρι αποχωρήσεις διαγωνιζομένων.

Διαβάστε επίσης: «Άλλη έπρεπε να είναι η Μις Υφήλιος»: Η απάντηση διαγωνιζόμενης των καλλιστείων που τρέλανε το X

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας πηγής, στο πλαίσιο της έρευνας της υπόθεσης έχουν εκδοθεί 13 εντάλματα σύλληψης χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος του προέδρου της διοργάνωσης, Ραούλ Ρότσα.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, κάνοντας δηλώσεις σχετικά με την έρευνα, που ξεκίνησε το 2024, αναφέρθηκε στον Ρότσα ως «Ραούλ Ρ.», όπως συνηθίζεται στο Μεξικό. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα δώσει πληροφορίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση σε δεύτερο χρόνο.

Ο ίδιος ο Ρότσα δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό ενώ ούτε η διοργάνωση των καλλιστείων απάντησε άμεσα σε αντίστοιχο αίτημα που υποβλήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του.