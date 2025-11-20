Μίσθωμα για το... Ντονμπάς φέρεται να προβλέπει το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που ξεσήκωσε αντιδράσεις για το περιεχόμενό του.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Telegraph που επικαλείται το σχέδιο, η Ρωσία θα διατηρήσει τον έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς καταβάλλοντας μίσθωμα στην Ουκρανία, η οποία θα διατηρήσει τη νομική κυριότητα της περιοχής.

Διαβάστε ακόμα: Το σχέδιο Τραμπ - Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: Τα 28 σημεία «αλά Γάζα»

Σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τη συμφωνία που επικαλείται η εφημερίδα, η Ρωσία θα καταβάλλει ένα μη δημοσιοποιημένο μίσθωμα για τον de facto έλεγχο της περιοχής.

Τι προβλέπει το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Το σχέδιο 28 σημείων καταρτίστηκε μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας σε μια πρόσφατη σειρά μυστικών συνομιλιών, αναζωπυρώνοντας τους φόβους ότι η Ουκρανία αποκλείεται από τις συζητήσεις για το μέλλον της.

Εκτός από το να αναγκάσει την Ουκρανία να παραδώσει έδαφος, στο σχέδιο προβλέπει ότι το Κίεβο θα μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος του στρατού του και θα του απαγορευτεί να κατέχει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Παράλληλα, μπαίνει φρένο στην ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ θα τερματιστεί και θα απαγορευτεί η προσγείωση ξένων διπλωματικών αεροσκαφών στη χώρα.

Τα ρωσικά θα γίνουν επίσημη κρατική γλώσσα και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτήσει επίσημο καθεστώς στα κατεχόμενα εδάφη.

Η Ουκρανία θα έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί εγγυήσεις ασφάλειας από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης, προκειμένου να διατηρηθεί η εκεχειρία.

Τραμπ σε Πούτιν: «Άσε με να διευθετήσω τον καταραμένο πόλεμό σου»

Αξιωματούχοι του Κιέβου απέρριψαν το σχέδιο, ενώ η Ρωσία δεν αναγνωρίζει επίσημα την ύπαρξή του. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχολίασε τη συμφωνία, αλλά αποκάλυψε την Τετάρτη ότι πρόσφατα είχε πει στον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Άσε με να διευθετήσω τον καταραμένο πόλεμό σου».

Ωστόσο, πηγές ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους, λόγω και της αδυναμίας του από το σκάνδαλο διαφθοράς που έχει πλήξει την κυβέρνηση του Ουκρανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αποκλείσει την παράδοση ολόκληρου του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη. Η παραχώρηση εδαφών αποτελεί μακροχρόνια απαίτηση του Πούτιν από τότε που συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μετά από πιέσεις του Κιέβου και άλλες δυτικές πρωτεύουσες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την κίνηση, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε εκεχειρία πρέπει να διαπραγματευτεί με βάση τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου.

Διαβάστε επίσης: Κάγια Κάλας: «Η λήξη του πολέμου απαιτεί στήριξη Ουκρανών και Ευρωπαίων»

Εκεχειρία με «μοντέλο» επιχειρηματικών συμφωνιών;

Το σχέδιο Τραμπ για ένα πρόγραμμα μίσθωσης γης από την Ουκρανία ταιριάζει με ένα μοτίβο επιχειρηματικών συμφωνιών που χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν ειρηνευτικές συμφωνίες.

Το Ντονμπάς είναι πλούσιο σε ορυκτά. Σε αντάλλαγμα για το έδαφος, η Μόσχα θα μπορούσε να πληρώσει ένα τέλος για να αποζημιώσει τις οικονομικές απώλειες που υπέστη η Ουκρανία λόγω της απώλειας πρόσβασης στα εδάφη της.

Η Ουκρανία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το Σύνταγμά της, να υποβάλει την παραχώρηση εδαφών σε δημοψήφισμα, το οποίο πιθανότατα θα αποτύχει – κάτι που θα αποφευχθεί με μία συμφωνία μίσθωσης.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο υποστράτηγος Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Ένας στενός συνεργάτης του είπε ότι πιστεύει ότι οι συνάδελφοι του Τραμπ στην κυβέρνηση παρασύρονται από τη Ρωσία.

Η συμφωνία συντάχθηκε κατά τη διάρκεια τριήμερων συνομιλιών μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένου ειρήνης του Τραμπ, και του Κίριλ Ντμιτρίεφ, Ρώσου απεσταλμένου, στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Ντμιτρίεφ δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για τη συμφωνία, επειδή «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση πραγματικά ακούγεται». Είπε ότι οι ΗΠΑ θα εξηγήσουν τα «οφέλη» της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε μια περίοδο που η Μόσχα σημειώνει πρόοδο στο έδαφος.

«Αυτό συμβαίνει με φόντο τις επιπλέον επιτυχίες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», είπε, υπονοώντας ότι η επιρροή της Μόσχας αυξάνεται. Η στρατηγική κοινοποιήθηκε στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα, με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, να μεταβαίνει στο Μαϊάμι για συνομιλίες.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες μετά την ακύρωση της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν στην Ουγγαρία και την υιοθέτηση σκληρής στάσης των ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας με την επιβολή κυρώσεων στον τομέα του πετρελαίου.

Ευρωπαϊκές πηγές δήλωσαν στην Telegraph ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ο Γουίτκοφ συχνά επικρίνεται ιδιωτικά από Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι πιστεύουν ότι επηρεάζεται πολύ εύκολα από τα ρωσικά επιχειρήματα.

Ο Τραμπ είναι απογοητευμένος από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχοντας υποσχεθεί να τερματίσει τη σύγκρουση από την πρώτη μέρα της προεδρίας του. Ο Γουίτκοφ αναμενόταν να μιλήσει με τον Ζελένσκι στην Τουρκία την Τετάρτη, αλλά η συνάντηση αναβλήθηκε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να δυσαρεστήθηκε από την πρόταση, αφού ενημερώθηκαν οι αξιωματούχοι του. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι η συνάντηση αναβλήθηκε επειδή ο Ζελένσκι σκόπευε να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό σχέδιο, που είχε συνταχθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους, το οποίο οι ΗΠΑ θεωρούσαν απαράδεκτο για τη Ρωσία και θα ανέτρεπε τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί με τον κ. Ουμέροφ.

Το Κατάρ και η Τουρκία φέρεται να συμμετέχουν στη σύνταξη του νέου ειρηνευτικού σχεδίου και να υποστηρίζουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ο Νταν Ντρίσκολ, υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, και μια υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία του Πενταγώνου έφτασαν στο Κίεβο «σε αποστολή διερεύνησης των γεγονότων, προκειμένου να συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους και να συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, συνταγματάρχης Ντέιβ Μπάτλερ.

Ο Ντένις Σμιχάλ, υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή τεχνολογιών drone και στην υποστήριξη της αεροπορικής άμυνας που προσφέρει η Ουάσιγκτον.

Πολεμική κινητικότητα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικές επιθέσεις με drone και πυραύλους σκότωσαν τουλάχιστον εννέα άτομα σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσε ο Ζελένσκι. Περίπου 470 drone και 48 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία σε ολόκληρη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των Χάρκοβο, Λβιβ και Τερνόπιλ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Κάθε απροκάλυπτη επίθεση κατά της καθημερινής ζωής αποδεικνύει ότι η πίεση που ασκείται στη Ρωσία εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια προς την Ουκρανία μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση».

Η Πολωνία και η Ρουμανία, που συνορεύουν με την Ουκρανία, έστειλαν μαχητικά αεροσκάφη νωρίς την Τετάρτη ως απάντηση στις επιθέσεις.

Στην πρώτη γραμμή, συνεχίζονται οι έντονες μάχες στην πόλη Ποκρόβσκ του Ντόνετσκ, ένα κρίσιμο κέντρο logistics της Ουκρανίας και ένα από τα κύρια αμφισβητούμενα εδάφη κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της σύγκρουσης.

Το Ποκρόβσκ, στο οποίο έχουν εισέλθει έως και 500 στρατιώτες, αναμένεται να πέσει στα χέρια της Ρωσίας, σε αυτό που θα είναι η σημαντικότερη στρατιωτική νίκη της Μόσχας από την κατάληψη του Μπαχμούτ το 2023.

Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη, ο Τζον Χέιλι, υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο προσπάθησε να τυφλώσει Βρετανούς πιλότους με λέιζερ.

Είπε ότι το σκάφος Yantar έριξε τις ακτίνες φωτός σε πιλότους που πετούσαν με ένα υποβρύχιο RAF P-8 Poseidon που είχε σταλεί για να το παρακολουθήσει.

Το Yantar, που θεωρείται μέρος του «σκιώδους στόλου» του Κρεμλίνου, ακολουθήθηκε από το HMS Somerset, μια φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού, στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας, ανέφερε. Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι το πλοίο παρακολουθήθηκε μεταξύ 5 και 11 Νοεμβρίου.