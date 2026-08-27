Δραματικές είναι οι εικόνες από το Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, αγνοούμενους και τεράστιες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς.

Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα περιγράφουν χωριά και κωμοπόλεις θαμμένα στη λάσπη, κατεστραμμένους δρόμους και οικογένειες που αναζητούν τους συγγενείς τους.

Ο influencer Σταύρος Αρβανίτης, ο οποίος βρίσκεται στο Νεπάλ, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και χρόνια.

«Άνδρες ψάχνουν τις γυναίκες τους, γυναίκες έχουν χάσει τους συζύγους τους κάτω από τα συντρίμμια και μητέρες αναζητούν τα παιδιά τους», ανέφερε, περιγράφοντας τις συνέπειες της θεομηνίας.

Χωριά και δρόμοι μέσα στη λάσπη

Μόνιμος κάτοικος του Νεπάλ ανέφερε ότι, ένα εικοσιτετράωρο μετά την καταστροφή, αρχίζει να γίνεται εμφανές το πραγματικό μέγεθος των ζημιών.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, χωριά και κωμοπόλεις έχουν καλυφθεί από λάσπη, ενώ περισσότερα από 40 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση αρκετών περιοχών.

Συγγενείς κατοίκων που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να τα καταφέρνουν, γεγονός που εντείνει την αγωνία τους.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για επιζώντες

Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια αρχίζει να φτάνει από το εξωτερικό.

Στη χώρα έχουν σταλεί αεροσκάφη με φάρμακα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων.

Οι Έλληνες που ζουν στο Νεπάλ δηλώνουν ότι δεν σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για τον τόπο στον οποίο έχουν δημιουργήσει τη ζωή και την καθημερινότητά τους.

Την ίδια ώρα, εκφράζεται ανησυχία για το ενδεχόμενο προβλημάτων στις αεροπορικές συνδέσεις, τα οποία θα μπορούσαν να δυσκολέψουν όσους επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα.