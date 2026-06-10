Μόνο άνδρες στο Artemis III: Η NASA απαντά στις αντιδράσεις για την απουσία γυναικών

Ο επικεφαλής της Nasa υπερασπίστηκε σήμερα την επιλογή να ορίσει ένα πλήρωμα αποτελούμενο μονάχα από άνδρες για την αποστολή Artemis III, η οποία θα δοκιμάσει το 2027 δύο διαστημικά οχήματα προσσελήνωσης κοντά στη Γη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη που έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.

Αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε ερωτήματα και επικρίσεις για μια πιθανή πολιτική παρέμβαση, με τη διοίκηση Τραμπ να έχει εντείνει από τις αρχές του 2025 τα μέτρα σε βάρος των πολιτικών ποικιλομορφίας και συμπερίληψης, ιδίως εκείνων υπέρ των γυναικών.

«Κανένας αξιωματούχος που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία επιλογής του πληρώματος», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της Nasa ο Τζάρεντ Άιζακμαν σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ απαντώντας σε αυτές τις «αντιδράσεις που κυμαίνονται από απογοήτευση μέχρι οργή».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,η Nasa ανακοίνωσε χθες πως το πλήρωμα θα αποτελείται από τον Ιταλό Λούκα Παρμιτάνο, τον πρώτο Ευρωπαίο που λαμβάνει μέρος σε μια αποστολή Artemis και τρεις Αμερικανούς: τον Ράντι Μπρέσνικ, που θα έχει τον έλεγχο της αποστολής, τον Αντρέ Ντάγκλας και τον Φρανκ Ρούμπιο.

Αν και ο ένας είναι αφροαμερικανός και ο άλλος λατινοαμερικανός, το πλήρωμα δεν περιλαμβάνει καμία γυναίκα, σε αντίθεση με εκείνο του Artemis II, το οποίο έκανε τον Απρίλιο τον γύρο της Σελήνης για πρώτη φορά από το τέλος των αποστολών Apollo, πριν από 50 και πλέον χρόνια.

Αυτή η απουσία προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ διέγραψε από τον ιστότοπο της Nasa τη δέσμευση να στείλει τα επόμενα χρόνια την πρώτη αστροναύτισσα και τον πρώτο έγχρωμο αστροναύτη στην επιφάνεια της Σελήνης, εγείροντας αμφιβολίες σχετικά με τη σύνθεση των μελλοντικών πληρωμάτων των αποστολών Artemis.

Επισημαίνοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες, οι οποίες καταλαμβάνουν «σχεδόν το 50% των διευθυντικών θέσεων των κέντρων» και αποστολών της Nasa, ο Τζάρεντ Άιζακμαν άφησε να εννοηθεί πως η υπηρεσία θα μπορούσε να τις στείλει σε μελλοντικές αποστολές.

«Εκείνοι που προτάσσουν αυτές τις ανησυχίες δεν συνειδητοποιούν ενδεχομένως το φυτώριο των πληρωμάτων που ήδη προετοιμάζονται να ενταχθούν στον (Διεθνή) Διαστημικό Σταθμό ή εκείνους που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για σεληνιακές αποστολές και που θα ήταν καλύτεροι υποψήφιοι για μια μελλοντική αποστολή στην επιφάνεια», έγραψε.

Έχοντας ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, το πλήρωμα της προηγούμενης αποστολής Artemis II έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνο των αποστολών Apollo, οι οποίες μετέφεραν μόνο λευκούς άνδρες.

Τα μέλη της, η Κριστίνα Κοχ, ο Βίκτορ Γκλόβερ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν, έγιναν, αντίστοιχα, η πρώτη γυναίκα, ο πρώτος μαύρος αστροναύτης και ο πρώτος μη Αμερικανός που τέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.