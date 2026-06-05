NASA: Απετράπη η κρίση στον Διαστημικό Σταθμό - Παραμένουν οι αστροναύτες μετά την επισκευή διαρροής

Η NASA, μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίσθηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), εξέδωσε λήξη συναγερμού για τους αστροναύτες που είχαν προετοιμαστεί για ενδεχόμενη εκκένωση, καθώς το ρωσικό πλήρωμα επιδιόρθωσε την προβληματική διαρροή.

Η ρωσική κρατική διαστημική εταιρεία Roskosmos δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το πλήρωμα, ενώ αργότερα εκπρόσωπος της NASA δήλωσε στο Γαλλικό πρακτορείο (AFP) ότι οι αστροναύτες μπορούν να επιστρέψουν από το σκάφος Dragon στον σταθμό.

🚨 #BREAKING: Crew members aboard the International Space Station have been instructed to prepare for a possible evacuation as concerns grow over a worsening air leak onboard.#ISS #InternationalSpaceStation #Space #Astronauts #NASA https://t.co/HEUFHwKvky pic.twitter.com/zdgz4Zql6k — The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 5, 2026

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA στον σταθμό - δύο Αμερικανοί αστροναύτες, μια Γαλλίδα αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης - έλαβαν εντολές από το κέντρο ελέγχου αποστολών της NASA στις 9:04 π.μ σήμερα (16:04 ώρα Ελλάδος) να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon που είναι προσδεμένο στον σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκκένωση, δήλωσε αξιωματούχος της NASA.

NASA - Λήξη συναγερμού για τους αστροναύτες

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 στον σταθμό, δύο Αμερικανοί, ένας Γάλλος και ένας Ρώσος - έλαβαν εντολές από τον έλεγχο της αποστολής της Υπηρεσίας στις 09:04 τη Δευτέρα (13:04 GMT) να επιβιβαστούν στο διαστημόπλοιό τους, Crew Dragon, που ήταν αγκυροβολημένο στον σταθμό, και να φορέσουν τις διαστημικές τους στολές σε περίπτωση που η διαρροή αέρα απαιτήσει επείγουσα εκκένωση, δήλωσε αξιωματούχος.

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Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο κύριοι φορείς εκμετάλλευσης του σταθμού, συζητούν εδώ και μήνες σχετικά με την αιτία και τις πιθανές διορθώσεις μικρών διαρροών αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda, μια βασική δομή του εργαστηρίου μεγέθους γηπέδου ποδοσφαίρου.

Οι διαρροές αέρα ήταν σχετικά μικρές τους τελευταίους μήνες, αλλά κλιμακώθηκαν τη Δευτέρα από μία λίβρα αέρα την ημέρα σε δύο λίβρες, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που ζήτησε να μην κατονομαστεί.