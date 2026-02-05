Μόσχα: Αθόρυβη γαλλική διπλωματική κίνηση για την επιστροφή στον διάλογο Μακρόν–Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε την Τρίτη τον διπλωματικό του σύμβουλο, Εμανουέλ Μπον, στη Μόσχα για μια διακριτική συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Γιούρι Ουσακόφ.

Η επίσκεψη, που δεν επιβεβαιώθηκε ούτε από το Ελιζέ ούτε από το Κρεμλίνο, αποτελεί την πρώτη τέτοιου είδους αποστολή μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια και θεωρείται κρίσιμο βήμα για την προετοιμασία μιας πιθανής τηλεφωνικής επικοινωνίας Μακρόν – Πούτιν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώθηκε για την κίνηση αυτή, ενώ το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του, τονίζοντας ότι οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται με διαφάνεια και σε συντονισμό με Κίεβο και Ευρωπαίους εταίρους.

Ο Μακρόν είχε ήδη αναφέρει ότι η επανέναρξη του διαλόγου με τον Πούτιν «προετοιμάζεται» σε τεχνικό επίπεδο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε ειρωνικά τις γαλλικές διαρροές, αποφεύγοντας ωστόσο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το ταξίδι.

Σε συνέντευξή του στο RT, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για μια «σοβαρή συνομιλία» με τον Γάλλο πρόεδρο, εφόσον υπάρξει ουσιαστική πρόταση. Παράλληλα, επέκρινε τις δημόσιες δηλώσεις του Μακρόν περί πιθανής επικοινωνίας, χαρακτηρίζοντάς τες «παθητική διπλωματία».

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες κρατούν αποστάσεις από τον Ρώσο πρόεδρο λόγω του πολέμου, η προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Μόσχα φαίνεται να ενισχύει τον πειρασμό για επαναφορά διαύλων επικοινωνίας, ώστε να μην αφεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος μόνος στο τραπέζι των συνομιλιών.

Ο Μακρόν είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι θα ήταν «χρήσιμο» να μιλήσει ξανά με τον Πούτιν, μια θέση που το Κρεμλίνο υποδέχθηκε θετικά. Οι δύο ηγέτες έχουν να συνομιλήσουν από τις αρχές Ιουλίου, όταν συζήτησαν κυρίως για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ η προηγούμενη επικοινωνία τους είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2022.