«Μου κατέστρεψε τα Χριστούγεννα»: Τα McDonald's έφαγαν cancel μετά από AI διαφήμιση

Τα McDonald's ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην Ολλανδία, έπειτα από κύμα κατακραυγής που δέχτηκε στο διαδίκτυο.

Η σατυρική διαφήμιση, με τίτλο «η πιο άθλια εποχή του χρόνου», απεικονίζει σκηνές χριστουγεννιάτικου χάους, με τον Άγιο Βασίλη να έχει παγιδευτεί σε μποτιλιάρισμα και έναν ποδηλάτη γεμάτο δώρα να γλιστράει στο χιόνι.

Και το μήνυμα; Αν σας κατακλύζει η κακοτυχία τα Χριστούγεννα, βρείτε καταφύγιο σε ένα εστιατόριο McDonald's, όπου θα κυλήσει όμορφα η εορταστική περίοδος.

McDonald's - Το παρατράβηξαν με την ΑΙ

Αλλά η διαφήμιση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από το ολλανδικό τμήμα του κολοσσού του fast food, προκάλεσε θύελλα επικρίσεων στα social media.

«Αυτή η διαφήμιση μόνη της κατέστρεψε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα μου», είπε ένας χρήστης.

«Μπράβο για τις αηδίες της τεχνητής νοημοσύνης», δημοσίευσε ένας άλλος.

Τα McDonald's της Ολλανδίας σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη δήλωσαν: «Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση είχε σκοπό να δείξει τις αγχωτικές στιγμές κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Ολλανδία.

Ωστόσο, παρατηρούμε – με βάση τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κάλυψη από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης – ότι για πολλούς επισκέπτες αυτή η περίοδος είναι "η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου"».

Διαβάστε ακόμα: Axios: O Τραμπ θα διορίσει Αμερικανό απεσταλμένο για να ηγηθεί της ανοικοδόμησης της Γάζας

Η Melanie Bridge, διευθύνουσα σύμβουλος της Sweetshop Films, της εταιρείας που δημιούργησε τη διαφήμιση, υπερασπίστηκε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε μια ανάρτηση στο LinkedIn.

«Δεν πρόκειται ποτέ για την αντικατάσταση του χειροπιαστού, πρόκειται για την επέκταση της εργαλειοθήκης. Το όραμα, το γούστο, η ηγεσία... θα είναι πάντα ανθρώπινα», είπε.

Αλλά κι αυτό πυροδότησε διαδικτυακή συζήτηση.

Η Έμλιν Ντέιβις, από την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής Bomper Studio, απάντησε στην ανάρτηση στο LinkedIn: «Τι γίνεται με τους ανθρώπους που θα συμμετείχαν, τους ηθοποιούς, τη χορωδία;

Δέκα άτομα σε ένα τέτοιο έργο είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με τα γυρίσματα που γίνονται με παραδοσιακό live action».

Η Coca-Cola κυκλοφόρησε πρόσφατα τη δική της εορταστική διαφήμιση που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε πέρυσι.

To νέο δαφημιστικό της εταιρείας αποφεύγει τα κοντινά πλάνα ανθρώπων και περιλαμβάνει κυρίως εικόνες χαριτωμένων ζώων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη σε ένα χειμωνιάτικο περιβάλλον.