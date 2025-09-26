Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να αλλάξει τους «κανόνες του Μουντιάλ» δηλώνοντας ότι θα μεταφέρει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, έντεκα πόλεις των ΗΠΑ έχουν προγραμματιστεί να φιλοξενήσουν αγώνες στο τουρνουά των 48 ομάδων το επόμενο καλοκαίρι, το οποίο θα συνδιοργανώσουν ο Καναδάς και το Μεξικό.

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν 78 από τους 104 αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου FIFA είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του τουρνουά και την επιλογή των πόλεων που θα το φιλοξενήσουν, και οποιαδήποτε αλλαγή τώρα - ή σε μεταγενέστερο στάδιο - θα αντιμετωπίσει λογιστικά προβλήματα.

Μουντιάλ 2026: Ο λόγος που ο Τραμπ θα μεταφέρει τους αγώνες

Ο λόγος που ο Τραμπ θα μεταφέρει τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 είναι επειδή όπως δήλωσε «δεν θέλει να γίνουν σε επικίνδυνες πόλεις». Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ έχει την εξουσία να κάνει τέτοιες αλλαγές, αν και έχει στενή συνεργασία με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και είναι πρόεδρος της ειδικής ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Θα είναι ασφαλές για το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αν θεωρήσω ότι δεν είναι ασφαλές, θα το μεταφέρουμε σε άλλη πόλη».

Οι 11 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες στις ΗΠΑ είναι η Ατλάντα, η Βοστώνη, το Ντάλας, το Χιούστον, το Κάνσας Σίτι, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι, η Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, η Φιλαδέλφεια, το Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτλ.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τους αγώνες στις δημοκρατικές πόλεις του Σιάτλ και του Σαν Φρανσίσκο. Και οι δύο πόλεις θα φιλοξενήσουν έξι αγώνες.

Ανέφερε επίσης το Λος Άντζελες, ένα άλλο δημοκρατικό προπύργιο, το οποίο θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2

«Αν οποιαδήποτε πόλη θεωρούμε ότι θα είναι έστω και λίγο επικίνδυνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ειδικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή παίζουν σε τόσες πολλές πόλεις, δεν θα το επιτρέψουμε. Θα το μετακινήσουμε λίγο», είπε.

Ο Τραμπ έχει θέσει την καταπολέμηση του εγκλήματος στο επίκεντρο της ατζέντας του. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, διέταξε την αποστολή 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες για να αντιμετωπίσουν τις αναταραχές λόγω των επιδρομών εναντίον μεταναστών χωρίς χαρτιά.

Η κλήρωση για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ μιλάει για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το σχόλιο Τραμπ για τη συμμετοχή της Ρωσίας στις ποδοσφαιρικές οργανώσεις

Τον Μάιο, δήλωσε ότι η ευκαιρία για τη Ρωσία να συμμετάσχει στο τουρνουά θα μπορούσε να αποτελέσει «κίνητρο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτό παρά το γεγονός ότι η ρωσική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έχει αποκλειστεί από τις διεθνείς διοργανώσεις της FIFA και της UEFA από την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία το 2022 και οι προκριματικοί αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τον Μάρτιο, ισχυρίστηκε ότι οι πολιτικές και οικονομικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των συνδιοργανωτών Καναδά και Μεξικού θα ήταν θετικές για το τουρνουά.

Με πληροφορίες από το BBC

