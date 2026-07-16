Στην Νέα Υόρκη υπάρχουν πάνω από 100 σημεία που μπορεί κάποιος να δεις το Μουντιάλ του 2026 δωρεάν, εννοείται σε μεγάλη οθόνη, ωστόσο υπάρχει άλλο ένα σημείο που εγκαινίασε ο δήμαρχος, Ζόχραν Μαμντάνι, και δεν υπάρχει σε καμία λίστα.

Αυτό το σημείο είναι το Rikers Island, ένα από τα σωφρονιστικά ιδρύματα της Νέας Υόρκης, το οποίο φημίζεται για τον υπερπληθυσμό, τη βία και τις άθλιες συνθήκες κράτησεις, και όχι για τα αθλητικές προβολές.

Ο Μαμντάνι, που πάντα στέκεται δίπλα στους ανθρώπους του περιθωρίου, όπως έχει φανεί και στο παρελθόν, πέρασε για λίγο από την προβολή που έγινε στις φυλακές, ως επιβράβευση για την καλή συμπεριφορά των κρατουμένων. Πάνω από 100 κρατούμενοι κάθισαν σε τραπέζια και είδαν τον ημιτελικό του Μουντιάλ μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής, σύμφωνα με το AP.

«Το Μουντιάλ ήταν μια μαγική στιγμή για ολόκληρη την πόλη», είπε ο Ζόχραν Μαμντάνι. «Αυτοί είναι Νεοϋορκέζοι και θα είναι Νεοϋορκέζοι όταν βγουν από το Rikers».

Ο Μαμντάνι έχει δεσμευτεί να τηρήσει τον νόμο του 2019 που προβλέπει το κλείσιμο αυτής της φυλακής, για την οποία γράφονται εκθέσεις που κάνουν λόγο για διάχυτη βία και πρακτικές που αντιτίθενται στο Σύνταγμα. Η επίσκεψη Μαμντάνι λοιπόν έχει πολύ σαφή σημειολογία δείχνοντας πως μπορεί να υπάρξει και ζωή πέραν της φυλακής. Η φυλακή δεν πρέπει να είναι ο θάλαμος τιμωρίας, αλλά σωφρονισμού με αξιοπρέπεια.

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Η προβολή του Μουντιάλ σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο και το περιβάλλον αποτελεί μια συλλογική συγκινησιακή στιγμή, η οποία όμως κρατάει λίγο αν αναλογιστεί κανείς το σκληρό κλίμα που επικρατεί στην φυλακή.

Συγκινητικό ήταν και το σχόλιο ενός κρατουμένου, οπαδού της Αγγλίας που σήκωσε τα χέρια του και πανηγύρισε λέγοντας πως η προβολή τον έκανε να σκεφτεί την ζωή πέραν της φυλακής. «Θα μπορούσα να το κάνω αυτό με την οικογένειά μου», είπε. «Ο γιος μου είναι μεγάλος φίλος του ποδοσφαίρου, οπότε αυτό θα ήταν υπέροχο για μένα και γι’ αυτόν, να έχουμε αυτή τη σχέση και αυτόν τον δεσμό».

Από τις χειρότερες φυλακές της Νέας Υόρκης

Μικρό ντοκιμαντέρ του ABC news δείχνει την βιαιότητα και την κακομεταχείριση που κυριαρχεί σε αυτές τις φυλακές. Συγκλονίζει η μαρτυρία του Τζόνι Πέρεζ στο BBC που βρέθηκε επίσης για πρώτη φορά στο Rikers σε ηλικία 16 ετών, μετά τη σύλληψή του για οπλοκατοχή. Μπαίνοντας και βγαίνοντας από τη φυλακή μέχρι τα 21 του, ο Τζόνι καταδικάστηκε τελικά σε ποινή κάθειρξης 13 ετών για ληστεία.

Διαμαρτυρία για την φυλακή Rikers Island | Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Έχει κρατηθεί σε εννέα διαφορετικές φυλακές σε όλη την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ήταν το Rikers το χειρότερο; Γελάει. «Ναι».

«Στο Rikers, οι δεσμοφύλακες σου δίνουν μαχαίρι. Σου πουλάνε ξυράφι», εξηγεί. «Έχω αγοράσει ναρκωτικά από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι στη συνέχεια μου έλεγαν ότι θα με έβαζαν στην απομόνωση αν η μητέρα μου δεν συναντιόταν μαζί τους σε κάποιο πάρκινγκ για να τους πληρώσει». Και η απομόνωση, λέει, είναι «μια επίθεση στην ψυχή σου, κάθε δευτερόλεπτο».