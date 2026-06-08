Μουντιάλ 2026: Στους εννέα οι τραυματίες μετά από τους πυροβολισμούς στο Μιζούρι

Εννέα άτομα τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς κοντά στο προπονητικό κέντρο που θα χρησιμοποιήσει η εθνική ομάδα της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, λίγες μέρες πριν το Μουντιάλ 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των τραυματισμένων, ωστόσο οι τρεις, διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

Nine people have suffered injuries in a shooting near England’s World Cup base in Kansas City, Missouri.



Police were called to reports of an incident on Troost Avenue, a short drive from the training base and team hotel England will use during the tournament, at around 4am on… pic.twitter.com/6vXy1E3BSb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 7, 2026

Το περιστατικό, σύμφωνα με το Reuters, συνέβη περίπου 6,4 χιλιόμετρα, από το σημείο όπου η Αγγλία πρόκειται να προπονηθεί στο Swope Soccer Village. Η Αγγλία δεν έχει φτάσει στο Κάνσας Σίτι και πρόκειται να παίξει φιλικό αγώνα εναντίον της Κόστα Ρίκα στο Ορλάντο της Φλόριντα την Τετάρτη.

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Η ένοπλη βία είναι συχνή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπήρξαν περισσότερες από 400 μαζικές ένοπλες επιθέσεις το 2025, σύμφωνα με το Αρχείο Βίας με Όπλα.