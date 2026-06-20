«Μπακαλόχαρτο» η εκεχειρία για το Ισραήλ: Νέα πλήγματα στον Λίβανο με πέντε νεκρούς

Πέντε ήταν οι νεκροί από νέα κύμα αεροπορικών επιδρομών και επιθέσεων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο το Σάββατο, ενώ βρίσκεται ήδη σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής Χεζμπολάχ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, NNA, ανέφερε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και drones πραγματοποίησαν σειρά πληγμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ναμπατίγιε κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως το πρωί του Σαββάτου.

Από τις επιδρομές καταστράφηκαν κτίρια κατοικιών και σπίτια, ενώ ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε τη Ναμπατίγιε και τα περίχωρά της πριν από την αυγή.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν στην εκεχειρία την Παρασκευή, έπειτα από κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν τη συμφωνία στο Reuters. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκεχειρία επρόκειτο να αρχίσει στις 16:00 την Παρασκευή, τοπική ώρα, 13:00 GMT.

