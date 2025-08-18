Συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ: Το δίλλημα και οι δύσκολες αποφάσεις για εδάφη και ασφάλεια

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πραγματοποιήσει πιο εγκάρδιες και παραγωγικές συναντήσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από την πλέον διαβόητη συνάντησή τους στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, η σημερινή (18/08) συνάντηση στον Λευκό Οίκο αναμένεται να ξυπνήσει αμήχανες μνήμες από την έντονη δημόσια αντιπαράθεση των δύο ηγετών πριν από σχεδόν έξι μήνες. Η διαχείριση της τρέχουσας κρίσης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη για τον Ζελένσκι, όπως τονίζει σε ανάλυσή του το CCN.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος πιθανώς θα κληθεί να αποδεχτεί παραχωρήσεις εδαφών σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση.

Οι παραχωρήσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένες περιοχές που μπορούν να αποτυπωθούν σε χάρτη: την Κριμαία, η οποία σύμφωνα με τον Τραμπ έχει χαθεί οριστικά, και το Ντονέτσκ, όπου ο Πούτιν φέρεται να ζητά την πλήρη παράδοση, πιθανόν με την ανοχή των ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμα: Εξελίξεις στο ουκρανικό: Ο Πούτιν φέρεται να συμφώνησε σε εγγυήσεις ασφαλείας

Όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους. Μπορεί ο Ζελένσκι να βασιστεί σε μια δέσμευση τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που να περιλαμβάνει την άμεση υπεράσπιση της Ουκρανίας σε περίπτωση παραβίασης ειρηνευτικής συμφωνίας από τη Ρωσία;

Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο Πούτιν ίσως εκμεταλλευτεί την αβεβαιότητα αυτή, δοκιμάζοντας τις εγγυήσεις και υπολογίζοντας πως πρόκειται για μπλόφα.

Προς το παρόν, ο Ζελένσκι καλείται να αποφασίσει αν μπορεί να πείσει τον ουκρανικό λαό να δεχτεί εδαφικές παραχωρήσεις, ή αν θα επιλέξει να αρνηθεί, ακόμη και αν αυτό σημαίνει την απώλεια της αμερικανικής στρατιωτικής και πληροφοριακής υποστήριξης.

Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποσύρουν την υποστήριξή τους, απομένει να φανεί κατά πόσο οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι θα μπορέσουν να καλύψουν το κενό.

Η απόφαση που καλείται να λάβει ο Ζελένσκι είναι κρίσιμη και εξαιρετικά δύσκολη.