Μπαράζ από drones στην Αγία Πετρούπουλη η απάντηση Ζελένσκι στο «όχι» του Πούτιν να τον συναντήσει

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones από την έναρξη του πολέμου, στοχεύοντας την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για «άνευ προηγουμένου» επιχείρηση, αναφέροντας ότι καταρρίφθηκαν πάνω από 140 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα πλήγματα στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας λόγο για «δίκαιη απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026

Το μήνυμα του Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αλλά ο ηγέτης της Ρωσίας θέλει να συνεχίσει να πολεμά. Γι’ αυτό οι ουκρανικές κυρώσεις απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα λειτουργούν.

Χθες τη νύχτα, τα drones μας διένυσαν απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων μέχρι την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης – προς τα οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και μια βάση στην Κρονστάνδη.

Οι “μακρινές κυρώσεις” μας έφτασαν επίσης περίπου 500 χιλιόμετρα βαθιά στην περιφέρεια Κρασνοντάρ – και έπληξαν μια αποθήκη πετρελαίου.

Αυτά είναι σημαντικά αποτελέσματα της κοινής προσπάθειας των μαχητών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της ζωής. Κάθε πράξη αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει δίκαιη απάντηση. Ευχαριστώ τους μαχητές μας για την ακρίβειά τους.»

Πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν δεκάδες drones, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ καταγράφηκαν περιορισμένες ζημιές.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, οι αρχές της Αγίας Πετρούπολης κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω αυξημένου συναγερμού.

Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Σύμφωνα με το Κίεβο, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκη και τερματικό πετρελαίου στην περιοχή, ενώ drones διένυσαν περίπου 1.000 χιλιόμετρα για να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους στη βόρεια Ρωσία.

Massive drone attack on Leningrad region, Russia.



Several streets closed down in St Petersburg and Kronstadt. Mobile Internet has been shut down.



By unconfirmed information, the Marine Thermal Engineering Research Institute in Lomonosov (development of underwater weapons), the… pic.twitter.com/K4UInc3qo9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2026

Η νέα κλιμάκωση σημειώθηκε στον απόηχο της αντιπαράθεσης Ζελένσκι – Πούτιν για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων, με τη Μόσχα να απορρίπτει την πρόταση για εκεχειρία και το Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις του σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές.