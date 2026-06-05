Στην Ουκρανία ανήκει το drone που εξερράγη στην Ρουμανία: Επιβεβαιώνει το Κίεβο

Έληξε ο συναγερμός με το drone που αυτοανατινάχθηκε σήμερα (5/6) στο ρουμανικό λιμάνι της Κονστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα, και η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος ανήκε στον δικό της στόλο.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας επιβεβαίωσε ότι το drone αυτοπυροδοτήθηκε κοντά σε έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου χωρίς να προκαλέσει θύματα, αν και οι αρχές έχουν δηλώσει ότι προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε ένα πλοίο και αποθήκες, όπως μεταφέρει το BBC.

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania



Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ — Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

Το χρονικό

Την Παρασκευή, η Ουκρανία ανέφερε ότι έπληξε πέντε πλοία που μετέφεραν παράνομο φορτίο στη Θάλασσα του Αζόφ και σε παράκτια ύδατα των ρωσικά κατεχόμενων εδαφών.

Ο Adrian Teodor Picoiu, ανώτατος αξιωματούχος της Κονστάντζα , δήλωσε στο G4Media ότι «πληροφορίες από την ουκρανική πλευρά» ήταν ότι το drone ήταν μέρος μιας ομάδας πέντε ατόμων, ενώ το δεύτερο εξερράγη στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ένα από τα ναυτικά της drones εμπλέκεται, λέγοντας ότι είχε εκτραπεί από την πορεία του από ρωσική ηλεκτρονική παρέμβαση. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τη Μόσχα σε αυτόν τον ισχυρισμό.

Τα υπόλοιπα τρία drones αγνοούνται, αλλά οι αξιωματούχοι είπαν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος. Δεν έχει δοθεί ακόμη λόγος για το γιατί τα drones θα βρίσκονται στα ρουμανικά ύδατα.

Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν, έγραψε στο X ότι ήταν το δεύτερο «σημαντικό περιστατικό ασφαλείας αυτή την εβδομάδα» μετά την ανακάλυψη μιας αδέσποτης νάρκης σε μια παραλία κοντά στο χωριό Vama Veche, περισσότερο από 50 χιλιόμετρα (31 μίλια) βόρεια της Κονστάντζα στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Έρχεται επίσης μια εβδομάδα αφότου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα drone χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία στην ανατολική πόλη Γαλάτι - κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι Ρουμάνοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αλλά η Μόσχα είπε ότι οι «κατηγορίες» για εμπλοκή του ήταν «αβάσιμες».