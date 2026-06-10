Το Μπέλφαστ εργαλείο της ακροδεξιάς ατζέντας - «Ξεσηκώνουν αλλά δεν ξέρουν καν πού είναι στον χάρτη»

Θέατρο άγριων επεισοδίων έγιναν οι δρόμοι του Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, με ακροδεξιούς να εργαλειοποιούν την επίθεση από πλευράς Σουδανού αιτούντα άσυλο για να προωθήσουν την αντιμεταναστευτική τους ατζέντα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η πρώτη υπουργός της χώρας (σ.σ. ουσιαστικά πρόκειται για την πρωθυπουργό) οι επιθέσεις που καταγράφηκαν αποτελούν απλώς «απροκάλυπτα τραμπούκικη συμπεριφορά» δειλών.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, τα social media αποτέλεσαν το βασικό μέσο που εκμεταλλεύτηκαν οι ακροδεξιοί για να καλέσουν τον κόσμο να ξεσηκωθεί.

Άγρια επεισόδια στο Μπέλφαστ μετά από ακροδεξιό κάλεσμα | AP Photo/Peter Morrison

Ανώτερη αξιωματούχος της χώρας τόνισε πως οι αναταραχές πυροδοτήθηκαν από το διαδίκτυο, από άτομα που πάσχιζαν ακόμα και να βρουν το Μπέλφαστ στον χάρτη, πριν από την πρόσφατη επίθεση με μαχαίρι.

Η Ναόμι Λονγκ, υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, επεσήμανε στο BBC πως «άτομα με κακές προθέσεις» υποδαυλίζουν τον ρατσισμό στην πόλη.

Οι διαδηλωτές, να υπενθυμιστεί, έκαψαν σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα, ενώ ακούστηκαν και πολλά αντιμεταναστευτικά συνθήματα. Είναι η χαρακτηριστική η περίπτωση της πυρπόλησης σπιτιού οικογένειας-μέλους εθνικής μειονότητας, με τους δράστες να ισχυρίζονται ότι «απελευθερώνουν» το οίκημα.

Η υπουργός δήλωσε «απόλυτα τρομοκρατημένη» από την επίθεση με μαχαίρι, για την οποία διώκεται ο άνδρας από το Σουδάν, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στα μηνύματα στο διαδίκτυο όσων καλούν στις αναταραχές.

«Αυτό που μου προκαλεί σύγχυση και ενόχληση είναι πως όσοι, μέχρι χθες, πάσχιζαν να βρουν το Μπέλφαστ στον χάρτη, υποκινούν και ενθαρρύνουν κόσμο και χρησιμοποιούν τον φόβο, που νιώθουν οι απλοί πολίτες μετά το περιστατικό, ως όπλο, για να προσπαθήσουν να το μετουσιώσουν (σ.σ. την επίθεση) σε κάποιου είδους αντιμεταναστευτικό ζήτημα ή ρατσιστική διαμαρτυρία» είπε η Λονγκ.

Άγρια επεισόδια στο Μπέλφαστ μετά από ακροδεξιό κάλεσμα | AP Photo/Peter Morrison

Η ίδια παρατήρησε το αυτονόητο: «Αν αναγκάζεις κόσμο να βγει από το σπίτι του, με βάση το χρώμα του δέρματός του και του τρόπου που ντύνεται, είναι ρατσισμός».

Υπογράμμισε πως η επίθεση είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις Αρχές για την τιμωρία του δράστη.

Να σημειωθεί πως η έως τώρα έρευνα δεν δείχνει τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από την επίθεση της περασμένης Κυριακής (07/06).

Ποιος πυροδότησε την διαδικτυακή καμπάνια

Μεταξύ αυτών που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του βίντεο με την επίθεση με μαχαίρι, ήταν ο ακροδεξιός ακτιβιστής γνωστός ως Τόμι Ρόμπινσον.

Το βίντεο αναδημοσιεύτηκε ευρέως στο X του Έλον Μάσκ. Ο ίδιος ο μεγιστάνας αναδημοσίευσε λεπτομέρειες για τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις στη Βρετανία.

Το X τελικά αναγκάστηκε να βάλει περιορισμούς ηλικίας στο βίντεο του Ρόμπινσον, αλλά μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης (09/06), είχε ήδη προβληθεί 52.000 φορές.

Βέβαια, ο καθένας μπορεί εύκολα να βρει το σύνολο των πλάνων στην πλατφόρμα.

Σκληρή δήλωση από τον Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, προχώρησε σε σκληρή δήλωση για τις εικόνες χάους στο Μπέλφαστ, λέγοντας πως άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω καταγωγής, κάτι δεν θα γίνει ανεκτό από την κυβέρνηση.

Καταδίκασε όσους «ενθάρρυναν», διαδικτυακά, την αναταραχή, κάνοντας σαφή αναφορά και στον Έλον Μασκ, αν και δεν τον κατονόμασε.

«Οι σκηνές στο Μπέλφαστ χθες το βράδυ ήταν σοκαριστικές και εντελώς απαράδεκτες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βία και την αναταραχή που είδαμε να απειλούν τις κοινότητές μας, ούτε για όσους την ενθάρρυναν, ​​διαδικτυακά ή αλλού.Είναι σαφές ότι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν χθες το βράδυ λόγω του υποβάθρου τους και δεν θα το ανεχτώ. Οι υπεύθυνοι θα νιώσουν την πλήρη ισχύ του νόμου» επεσήμανε, σε έντονο ύφος.

«Η έκκληση για ηρεμία πρέπει να είναι η προτεραιότητα, και αυτό ακριβώς ζητώ τώρα. Πρέπει να αφήσουμε την αστυνομία του Μπέλφαστ να συνεχίσει το έργο της» κατέληξε.