Μπήκε η «Μεγάλη Σφραγίδα»: Και επίσημα χωρίς τίτλους πρίγκιπα ο Άντριου - Τι απαγορεύεται πλέον να κάνει

Αν και ο πρίγκιπας Άντριου έχασε τους τίτλους του πρίγκιπα την προηγούμενη εβδομάδα και παράλληλα απομακρύνεται από το Γουίνσδορ, σήμερα επικυρώθηκε και δημοσιεύθηκε επισήμως με βασιλικό διάταγμα που φέρει τη «Μεγάλη Σφραγίδα του Βασιλείου».

Με το διάταγμα αυτό, ο Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ, όπως πλέον ονομάζεται, δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τους τίτλους του και το όνομά του αφαιρείται από το επίσημο μητρώο τίτλων ευγενείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εξέλιξη αποτελεί το οριστικό βήμα απομάκρυνσής του από τα βασιλικά καθήκοντα, μετά τις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων Τζέφρι Έπστιν.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, ο Άντριου, αν και δεν φέρει πλέον τον τίτλο «Πρίγκιπας», παραμένει μέλος της βασιλικής οικογένειας και διατηρεί τη θέση του στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, όπου βρίσκεται όγδοος, μετά τα παιδιά και τα εγγόνια του βασιλιά Καρόλου.

Η επικύρωση της απόφασης από τον βασιλιά Κάρολο θεωρείται η κόκκινη γραμμή από το Παλάτι που επιδιώκει να προστατεύσει το κύρος του θεσμού, αποστασιοποιούμενο από πρόσωπα που έχουν πλήξει τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας