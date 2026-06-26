«Μπλε ελεκτρίκ κύματα» στις ακτές της Ουαλίας: Το απόκοσμο φαινόμενο που κόβει την ανάσα

Εραστές της φωτογραφίας και φυσιοδίφες από όλο τον κόσμο έχουν προσελκύσει τα «μπλε ελεκτρίκ κύματα» που «ανάβουν» τη νύχτα σε μια παραλία της Ουαλίας.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο, γνωστό ως βιοφωταύγεια, εντοπίστηκε από περαστικούς στο Πένμον Πόιντ στο Άνγκλεσι, το βράδυ του Σαββάτου (26/6), όπως αναφέρει το BBC.

Ο 44χρονος Πολ Τζόελς οδήγησε χιλιόμετρα για να απαθανατίσει αυτές τις μυστηριώδεις λάμψεις, μαζί με άλλους φωτογράφους και ντόπιους.

Τι προκαλεί τα «μπλε ελεκτρίκ κύματα»

Η φυσική εμφάνιση φωτός προκαλείται από βιοφωταυγές πλαγκτόν, μικροσκοπικούς οργανισμούς που επιπλέουν στη θάλασσα και έχουν την ικανότητα να εκπέμπουν φως όταν ενοχλούνται από ένα αρπακτικό ή μια κίνηση.

Ο Τζόελς είπε ότι παρόλο που γνώριζε πολύ καλά ότι κάποιοι μπορεί να τον θεωρούσαν «τρελό» επειδή έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι, για τον ίδιο άξιζε τον κόπο.

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«Είναι μια φωτογραφία που πραγματικά αγαπώ και απολαμβάνω, όχι μόνο η βιοφωταύγεια αλλά και η νυχτερινή φωτογραφία», είπε.

Την ικανότητα αυτή μοιράζονται επίσης ορισμένα είδη καλαμαριών και μεδουσών, καθώς και έντομα όπως οι πυγολαμπίδες. Το αποτέλεσμα είναι ότι ορδές θεατών συρρέουν τακτικά σε ορισμένα μέρη των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου κάθε χρόνο για να το δουν από πρώτο χέρι τη μαγική λάμψη, κατά τις νυχτερινές ώρες.

Υπάρχουν μάλιστα και πολυάριθμες ιστοσελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι λάτρεις του φαινομένου συναντώνται για να μοιραστούν πληροφορίες με άλλους που αναζητούν πλαγκτόν σχετικά με τις καλύτερες ώρες και μέρη για να το κάνουν