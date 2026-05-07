Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Κίνα επιμένει στην ανάγκη εύρεσης διπλωματικής λύσης, αλλά οι πληροφορίες τη θέλουν μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων των εξελίξεων. Μετά και τη χθεσινή επίσκεψη του κορυφαίου Ιρανού διπλωμάτη στο Πεκίνο - μέρες πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ - γεννάται, πάλι, το ερώτημα αν η χώρα μπορεί να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή στην πολεμική διένεξη ή θα συνεχίσει να παρακολουθεί από τα παρασκήνια.

Με την ιδιαιτέρως εύθραυστη εκεχειρία και την πλήρη παύση των διπλωματικών προσεγγίσεων για να επέλθει το τέλος του πολέμου, Τεχεράνη και Ουάσινγκτον φαίνεται να αναζητούν μια αναδιάρθρωση. Και η Κίνα, στα χαρτιά τουλάχιστον, είναι ο προφανής υποψήφιος για να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, όπως γράφει το CNN.

Το Πεκίνο έχει, παραδοσιακά, στενούς διπλωματικούς δασμούς με το Ιράν, με τις δύο χώρες να συνδέονται από την κοινή τους... αντιπάθεια προς τις ΗΠΑ αλλά και τις εξαγωγές φθηνού πετρελαίου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα - στα τέλη Μαΐου, ταξίδεψε στο Πεκίνο για να επικοινωνήσει τις θέσεις της χώρας του. Εξέφρασε μεγάλες ελπίδες ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να αποτρέψει «παραβιάσεις της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Και ο Αμερικανός πρόεδρος θα θέσει το θέμα του πολέμου, όμως. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε προ ημερών πως ήλπιζε ότι η Κίνα θα πιέσει το Ιράν να χαλαρώσει τον έλεγχο που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ.



Κατά τη συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, επανέλαβε τη θέση του Πεκίνου, δεσμευόμενος να συνεχίσει να βοηθά στην έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών και να «διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ηρεμίας στη Μέση Ανατολή».

Μία σπάνια ευκαιρία για την Κίνα

Σύμφωνα με πηγές, η Κίνα έχει μία μοναδική ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την αντιπαράθεση, ενόψει και των εσωκομματικών εκλογών στις ΗΠΑ, όπου τα ποσοστά των ρεπουμπλικάνων αναμένεται να πέσουν σημαντικά και άρα ο Τραμπ ζητά μερικές σημαντικές νίκες, όπως μεγάλες αγορές αμερικανικών γεωργικών προϊόντων και αεροσκαφών Boeing από το Πεκίνο.

Το κατά πόσο, όμως, η άλλη πλευρά και ο επικεφαλής της Σι Τζινπίνγκ θα αποφασίσει να λάβει ενεργό ρόλο στο τέλος του πολέμου, τίθεται επί αμφιβόλω - καθώς δεν είναι γνωστές οι προσδοκίες.

Ο Σι, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, επιδιώκει να εξισορροπήσει τους αυξανόμενους οικονομικούς κινδύνους από τον πόλεμο, με τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της Κίνας, να γίνει αποδεκτή ως μια εναλλακτική παγκόσμια δύναμη απέναντι στις ΗΠΑ.

​​​​​Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έχει, σχετικά, απομονωθεί από την παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση που πλήττει τους γείτονές της - συμπεριλαμβανομένων των βασικών περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ - λόγω των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου που διαθέτει αλλά κι άλλων ενεργειακών πολιτικών.

Θα θελήσει κίνητρα για να επέμβει

Όμως, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, αυτά τα αποθέματα μειώνονται - μαζί με την ενεργειακή ασφάλεια που έχει θέσει ως προτεραιότητα η κυβέρνηση του Σι. Και παρόλο που δεν υπάρχει έλλειψη εφοδιασμού, μέχρι στιγμής, η κινεζική οικονομία εξακολουθεί να υπόκειται σε αυξημένο κόστος καυσίμων, μέρος του οποίου αναμένεται να μετακυλιστεί στις εγχώριες πετρελαϊκές.

Μια παγκόσμια οικονομική ύφεση λόγω του πολέμου θα βλάψει, επίσης, την οικονομία της, που εξαρτάται από τις εξαγωγές. Ανησυχία υπάρχει και για την επίδραση του πολέμου στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, που το Πεκίνο θέλει να διατηρήσει σε πολιτισμένα επίπεδα για να μπορέσει να προωθήσει τις δικές τις φιλοδοξίες.

Συνέχισε να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο, παρά τον πόλεμο, εισάγοντας ακόμα πάνω από ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα - αντλώντας απόθεμα από πλωτές αποθήκες που βρίσκονται ήδη στην Ασία και δεν επηρεάζονται από τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούζ από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξήσει την οικονομική πίεση στις κινεζικές αγορές, οι οποίες πέρυσι αντιπροσώπευαν πάνω από το 90% των εξαγωγών του Ιράν.

Τον περασμένο μήνα, η Ουάσινγκτον έβαλε στη μαύρη λίστα μια μεγάλη κινεζική πετροχημική εταιρεία, την οποία ισχυρίστηκε ότι ήταν σημαντικός αγοραστής ιρανικού αργού πετρελαίου, το μεγαλύτερο κινεζικό διυλιστήριο που δεν έχει υποστεί ακόμη αυτό το πλήγμα. Σε μια σπάνια κίνηση, το Πεκίνο διέταξε τις εταιρείες της χώρας να μην συμμορφωθούν με τις κυρώσεις.

Αναλυτές πιστεύουν πως το Πεκίνο θα αρνηθεί να ασκήσει πιέσεις στην Τεχεράνη, εάν δεν υπάρχει κέρδος για εκείνο.