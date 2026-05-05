Reuters: H πυρηνική ικανότητα του Ιράν δεν έχει πληγεί από τον πόλεμο - Μπορεί να αναπτύξει όπλο σε έναν χρόνο

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τον χρόνο που θα χρειαστεί το Ιράν για να αναπτύξει κάποιο πυρηνικό όπλο δεν έχουν αλλάξει από την περσινή χρονιά.

Σε δημοσίευμά του, το Reuters μεταφέρει, επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση της υπόθεσης, πως το Ιράν θα χρειαζόταν έως και έναν χρόνο για να φτιάξει πυρηνικά όπλα, εάν το επιθυμούσε.

Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έθεσαν στο στόχαστρό τους πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά το Τελ Αβίβ έχει ενημερώσει πως χτύπησε και πυρηνικούς στόχους.

Η μυστική έκθεση για την πυρηνική ικανότητα του Ιράν

Τόσο ο Τραμπ, όσο και ο υπουργός Πολέμου του, Πιτ Χέγκσεθ, επιμένουν πως θέλουν να αφοπλίσουν την Τεχεράνη από το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού της και επικεντρώνουν τις συνομιλίες στο Πακιστάν στη μεταφορά του εκτός χώρας.

Σημειώνεται πως πριν τον πόλεμο των 12 ημερών την περσινή χρονιά, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως το Ιράν έχει στη διάθεσή του αρκετό ουράνιο ώστε να δημιουργήσει βόμβα και θα χρειαζόταν περί τους 3-6 μήνες.

Μετά τις φετινές εξελίξεις, το χρονοδιάγραμμα άλλαξε, αλλά όχι δραματικά. Οι έξι μήνες έγιναν 9-12, όπως είπαν οι πηγές, υπό την προϋπόθεση να τηρηθεί η ανωνυμία τους.

Οι επιθέσεις κατέστρεψαν ή προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα τρία εργοστάσια εμπλουτισμού, που ήταν γνωστό ότι λειτουργούσαν εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, ο πυρηνικός φορέας του ΟΗΕ δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την τύχη περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου έως 60%. Πιστεύει ότι περίπου το μισό ήταν αποθηκευμένο σε ένα υπόγειο συγκρότημα σηράγγων στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Ισφαχάν, αλλά δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει αυτό από τότε που οι επιθεωρήσεις ανεστάλησαν.

Κρίνεται πως η χώρα διαθέτει αρκετές πρώτες ύλες για να κατασκευάσει συνολικά 10 βόμβες, αν προχωρήσει τη διαδικασία του εμπλουτισμού.

«Ενώ η Επιχείρηση "Midnight Hammer" εξαφάνισε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, η Επιχείρηση "Epic Fury" βασίστηκε σε αυτήν την επιτυχία αποδεκατίζοντας την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν, την οποία κάποτε αξιοποίησαν ως προστατευτική ασπίδα γύρω από την επιδίωξή τους να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα» δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, αναφερόμενη στην επιχείρηση του Ιουνίου και στον τελευταίο πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ξεκάθαρος εδώ και μεγάλο διάστημα πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Και δεν μπλοφάρει» συμπλήρωσε, δεικτικά.

Σκέψεις για χερσαία επέμβαση για την ανάκτηση του ουρανίου

Ο Έρικ Μπρούερ, πρώην ανώτερος αναλυτής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος ηγήθηκε αξιολογήσεων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις δεν έχουν αλλάξει, επειδή οι πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ δεν στόχευσαν την πυρηνική ικανότητα της χώρας.

«Το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει όλο το πυρηνικό του υλικό, απ' όσο γνωρίζουμε», δήλωσε ο Μπρούερ, αντιπρόεδρος του προγράμματος μελέτης πυρηνικών υλικών στο think tank ελέγχου όπλων Nuclear Threat Initiative. «Αυτό το υλικό πιθανότατα βρίσκεται σε βαθιά θαμμένες υπόγειες τοποθεσίες όπου τα αμερικανικά πυρομαχικά δεν μπορούν να διεισδύσουν».

Τις τελευταίες εβδομάδες, όπως γράφει το Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εξετάσει επικίνδυνες επιχειρήσεις που θα εμπόδιζαν σημαντικά τις πυρηνικές προσπάθειες του Ιράν. Μεταξύ αυτών: χερσαίες επιδρομές για την ανάκτηση του ουρανίου, που πιστεύεται ότι είναι αποθηκευμένο στο Ισφαχάν.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και η ΔΟΑΕ λένε ότι η Τεχεράνη σταμάτησε την προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικών κεφαλών το 2003, αν και ορισμένοι ειδικοί και το Ισραήλ υποστηρίζουν ότι διατήρησε κρυφά βασικά μέρη του προγράμματος.

Η ακριβής αξιολόγηση της πυρηνικής ικανότητας του Ιράν είναι δύσκολη, ακόμη και για τις κορυφαίες υπηρεσίες πληροφοριών του κόσμου, λένε οι ειδικοί.