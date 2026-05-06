Στο Πεκίνο ο Αραγτσί: «Παράνομος ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν», λέει ο Κινέζος ομόλογός του

Ο παράγοντας «Κίνα» παίζει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και στη συμπλοκή ΗΠΑ - Ιράν. Στο Πεκίνο έδωσε το παρών ο Αμπάς Αραγτσί και η προσοχή είναι στραμμένη στην επίσκεψη η οποία σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές στοχεύει στην «ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας με την Κίνα εν μέσω των τρεχουσών περιφερειακών εντάσεων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα είναι αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος εταίρος του Ιράν. Αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου του Ιράν, μια σχέση που πολλοί πιστεύουν ότι βοήθησε στη στήριξη του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Πριν από τη σύγκρουση, η Κίνα λάμβανε περίπου το 13% του συνόλου του αργού πετρελαίου που προμηθεύεται μέσω θαλάσσης από το Ιράν σε μειωμένη τιμή.

Το Πεκίνο θεωρεί το Ιράν ως σημαντικό αντίβαρο στην ισχύ και την επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και θέλει να δει το Ιράν να επιβιώνει και να ευδοκιμεί. Το 2021, όπως επισημαίνει το Al Jazeera, οι δύο χώρες υπέγραψαν μια 25ετή στρατηγική συνεργασία για την εμβάθυνση της συνεργασίας.

Το Ιράν υποστηρίζει επίσης την Κίνα με άλλους τρόπους. Προωθεί τη χρήση του κινεζικού νομίσματος, του γιουάν, σε όλες τις συναλλαγές του για την αγορά αργού πετρελαίου, ένα όφελος που η Κίνα αποκομίζει από τη σχέση.

Ο Αμπάς Αραγτσί, με φόντο την επίσκεψή του στην Κίνα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, χαρακτήρισε την χώρα «στενό φίλο του Ιράν» και δήλωσε ότι η διμερής συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα είναι «ακόμη ισχυρότερη υπό τις τρέχουσες συνθήκες».

Όσον αφορά μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι το Ιράν θα «αποδεχτεί μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία».



Κινέζος ΥΠΕΞ στη συνάντηση με τον Αραγτσί: «Παράνομος ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ»

Η Κίνα υποστηρίζει ότι ο «πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν είναι «παράνομος». Πολλά δημοσιεύματα έχουν εμφανιστεί στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης από τη σημερινή συνάντηση στο Πεκίνο με τον Αραγτσί και τον Κινέζο μολόγου του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που επικαλείται το Sky News, ο Wang Yi χαρακτήρισε τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν ως «παράνομες» και δήλωσε ότι «πρέπει να επιβληθεί πλήρης εκεχειρία».

«Η περιοχή διέρχεται ένα κρίσιμο σημείο καμπής και οι άμεσες συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι απαραίτητες», πρόσθεσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών.

Έντονη κριτική από την Κίνα στις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, και από όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, η Κίνα ασκεί έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, συζητείται ότο τπ Πεκίνο θα συνομιλήσει με το Ιράν σχετικά με το είδος της υποστήριξης που είναι διατεθειμένο να συνεχίσει να προσφέρει στην Τεχεράνη εάν το Ιράν κλείσει το στενό.

Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά να μάθει την στάση του Πεκίνου, στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων» με τον Ντόναλντ Τραμπ.