Όλα κυλούσαν ομαλά στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκοί Οίκο μέχρι τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέκοψε τη διαδικασία για να συνομιλήσει (επί 40 λεπτά) με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Από εκεί και πέρα... χάος!

Στην πραγματικότητα κανείς δεν ήξερε - από το σημείο εκείνο και έπειτα – ποιος συνομιλούσε με ποιον και κυρίως τι έλεγαν. Και όταν, μέσω Κρεμλίνου, επιχειρήθηκε να δοθεί μία λύση ο Τραμπ έβαλε «μπουρλότο» για δεύτερη φορά αφού με ανάρτηση στο «Truth Social» ότι πρώτα θα γίνει η συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν και μετά η τριμερής Πούτιν – Ζελένσκι και Τραμπ!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε την έναρξη διαδικασιών για μια απευθείας συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη δική του συμμετοχή, μετά από σειρά επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ σκοπεύει να γίνει η συνάντηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές. Αν όλα πάνε καλά τότε θα ακολουθήσει τριμερής με την παρουσία και του ίδιου. Σύμφωνα με το AFP o Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να έχει πει στον Τραμπ ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Όπως τόνισε, οι συνομιλίες ήταν ικανοποιητικές, ενώ στη συνάντηση συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα δοθούν από τις ευρωπαϊκές χώρες, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

«Στο τέλος της συνάντησης, κάλεσα τον πρόεδρο Πούτιν και ξεκινήσαμε την οργάνωση για μία σύνοδο, της οποίας το μέρος θα αποφασιστεί, μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι. Μετά τη συνάντησή τους, θα γίνει τριμερής συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουν οι δύο πρόεδροι και εγώ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες, ανάμεσά τους τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η συνάντηση, που κατέληξε σε περαιτέρω συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο, επικεντρώθηκε στις «Εγγυήσεις Ασφαλείας» για την Ουκρανία, τις οποίες προτίθενται να προσφέρουν ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Τραμπ, όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τη δυνατότητα επίτευξης ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα το Sky News μετέδωσε πως σύμφωνα με την Bild ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να τηλεφωνήσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η συνάντηση θα συνεχιστεί μετά το τηλεφώνημα. Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει ότι θα τηλεφωνούσε στον Ρώσο ηγέτη αλλά είχε πει ότι αυτό θα γινόταν μετά τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Διεθνείς αναλυτές σημειώνουν πως δεν αποκλείεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μεταφέρει κάποια πρόταση στον ρώσο ομόλογό του η οποία πρέπει να συζητηθεί άμεσα και άρα δεν αποκλείεται η εξέλιξη αυτή να σηματοδοτεί και εξελίξεις.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, στενός συνεργάτης το Ρώσου προέδρου ανέφερε πως η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν διήρκεσε περίπου 40 λεπτά (!). Από αυτά που μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστά συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν απ' ευθείας συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Εγγυήσεις ασφαλείας και τριμερής σύνοδος στο επίκεντρο των συζητήσεων

«Σε μία-δύο εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ιστορικής συνόδου με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ τόνισε ότι «γνωρίζει ότι και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να βρεθεί μια λύση» στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Έχουμε δύο μέρη που δηλώνουν πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι εφικτό, θα μπορέσουμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε εβδομάδα», πρόσθεσε.

Κατά την έναρξη της συνόδου, μετά την «οικογενειακή φωτογραφία», ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Πούτιν το πρωί και θα επικοινωνήσει ξανά μαζί του μετά τη λήξη των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον. «Ισως να έχουμε μια σπουδαία, τριμερή συνάντηση στο μέλλον», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε προσωπικά όλους τους παριστάμενους, χαρακτηρίζοντας «φίλους» του τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και «σπουδαία ηγέτιδα» την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Μιλώντας για τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι «κάνει εξαιρετική δουλειά» ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «είναι στο πλάι μου από την αρχή». Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, του είπε: «Έχεις μαυρίσει, σου πάει, θέλω κι εγώ τέτοιο μαύρισμα», για να συμπληρώσει ότι και αυτός κάνει «σπουδαία δουλειά». Για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι «είναι μια γυναίκα που τη σέβεται ο κόσμος», υπενθυμίζοντας την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ο Τραμπ είπε ότι «κάναμε σημαντικά βήματα» διαβεβαιώνοντας ότι «ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας». Η Ευρώπη θα σηκώσει μεγάλο βάρος αυτών των εγγυήσεων αλλά «και εμείς θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ποιος θα κάνει τι».

«Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όλοι θέλουμε ειρήνη διαρκείας, ίσως αυτό να συμβεί μετά τη σημερινή συνάντηση. Θέλω κατάπαυση του πυρός γιατί βάζει τέλος στους σκοτωμούς αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει για να έχουμε ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε, παραδεχόμενος ότι «αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» αλλά τελικά το θέμα αποδείχτηκε πιο σύνθετο.

«Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων ασφαλείας», επέμεινε.

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο οι ηγέτες της Ουκρανίας και των άλλων χωρών. Τις δηλώσεις τους μονοπώλησε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, με τον Ζελένσκι να υπογραμμίζει ότι «είναι σημαντικό να δώσουν οι ΗΠΑ ηχηρό μήνυμα ότι είναι διατεθειμένες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας». Ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως και η φον ντερ Λάιεν, τόνισαν ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία και με την ευκαιρία αυτή ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ζήτησε να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός μέχρι την επόμενη, τριμερή συνάντηση. Για αυτήν την τριμερή συνάντηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και μια πολυμερής επειδή «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας μιλάμε για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμε χαρακτήρισε «ιστορική» τη σημερινή ημέρα, σχολιάζοντας ότι η τριμερής είναι «το απολύτως λογικό επόμενο βήμα» που πρέπει να γίνει ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι αυτή η «πολύ σημαντική ημέρα σηματοδοτεί μια νέα φάση» επειδή «είμαστε όλοι εδώ μαζί ενωμένοι. Θα συζητήσουμε για πολύ σημαντικά θέματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας στο πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και πώς δεν θα ξανασυμβεί τέτοιος πόλεμος».

«Πολύ θετικό βήμα» χαρακτήρισε τη σύγκληση μιας τριμερούς και ο Στουμπ, σημειώνοντας ότι «τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκε μεγαλύτερη πρόοδος απ’ όση είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια».