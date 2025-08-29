Μύκονος: Γνωστό μοντέλο ο 25χρονος Βραζιλιάνος που εντοπίστηκε νεκρός στην πισίνα ξενοδοχείου

Ο Yago Luiz de Campos e Silva, 25 ετών, που βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στη Μύκονο, ήταν σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ένα πολύ γνωστό μοντέλο στη Βραζιλία.

Συγκεκριμένα, ο Σίλβα, που κατάγεται από το Τζακαρέι της πολιτείας Σάο Πάολο, βρισκόταν σε διακοπές στην περιοχή Όρνος της Μυκόνου μαζί με τον ηθοποιό και δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες Ράιαν Σιλβέιρα, 23 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι γιόρταζε τα 25α γενέθλια του Σίλβα όταν συνέβη η τραγωδία στη Μύκονο το Σάββατο 23 Ιουλίου.

Οι καθαριστές του ξενοδοχείου μπήκαν στο δωμάτιο αφού παρατήρησαν μια διαρροή από την οροφή του μπαλκονιού του ζευγαριού.

Μέσα βρήκαν τους δύο νεαρούς Βραζιλιάνους μέσα στην πισίνα.

Ο Σιλβέιρα διασώθηκε ως εκ θαύματος από το νερό από ένα μέλος του προσωπικού, ενώ ο 25χρονος ήταν νεκρός.

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρήκε μια σύριγγα και τέσσερα πακέτα με άγνωστη λευκή σκόνη μέσα στο δωμάτιό τους. Το υλικό έχει σταλεί για ανάλυση σε κοντινό εργαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι, η πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα επιβεβαίωσε τον θάνατο του Yago και δήλωσε ότι παρέχει βοήθεια στην οικογένειά του.

Πηγή: the-sun.com