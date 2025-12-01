Μυστικές συνομιλίες για την Ουκρανία: Το «αγκάθι» και τα «εμπόδια» της Ρωσίας για την τελική απόφαση

Στην πολυτελέστατη ιδιωτική λέσχη Shell Bay της Witkoff Group στη Νότια Φλόριντα, οι αντιπροσωπείες της Ουάσιγκτον και του Κιέβου κάθισαν αντικριστά για «σκληρές αλλά ιδιαίτερα εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις, συνοδεία παραδοσιακού ουκρανικού μπορς – μιας πλούσιας σε κρέας σούπας, όπως ανέφερε ένας συμμετέχων.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, το γεύμα, μαζί με τα κλασικά γεμιστά λάχανα Holubtsi, θεωρήθηκε ως μια προσεκτικά σχεδιασμένη διπλωματική χειρονομία, σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ επιχειρούν να πείσουν την Ουκρανία να κινηθεί προς έναν συμβιβασμό για ειρήνη με τη Ρωσία.

Πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών – στις οποίες συμμετείχαν ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ – ανέφερε στο CNN ότι οι εντατικές διαπραγματεύσεις αποτέλεσαν «βήμα μπροστά» και «χτίστηκαν πάνω στην πρόοδο της Γενεύης», όπου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος συζητήσεων για την αμερικανική πρόταση ειρήνης.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι οριστικοποιήσαμε τα πάντα, απομένουν πολλά», δήλωσε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως η συνάντηση ήταν επικεντρωμένη και ότι τα πιο δύσκολα σημεία των προτάσεων εξετάστηκαν αναλυτικά, με περιθώριο για κάποιες αρχικές συμφωνίες.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» του σχεδίου

Ένα από τα πιο «προβληματικά» σημεία της αρχικής αμερικανικής πρότασης των 28 σημείων ήταν η απαίτηση να αποκηρύξει επίσημα η Ουκρανία τη συνταγματικά κατοχυρωμένη επιθυμία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ – πάγιο ρωσικό αίτημα και κάτι που το Κίεβο εξακολουθεί να απορρίπτει.

Ωστόσο, η πηγή είπε στο CNN ότι πλέον εξετάζεται ένα ενδεχόμενο σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία δεν θα αποκηρύξει νομικά τον στόχο αυτό, αλλά θα αποκλειστεί πρακτικά από το ΝΑΤΟ μέσα από διευθετήσεις που θα απαιτήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Συμμαχίας και της Μόσχας.

«Η Ουκρανία δεν θα πιεστεί να αποσύρει επίσημα αυτή την επιδίωξη», σημείωσε. «Αν όμως οι ΗΠΑ συμφωνήσουν κάτι διμερώς με τη Ρωσία ή η Ρωσία λάβει εγγυήσεις από το ΝΑΤΟ πολυμερώς, τότε αυτό δεν εμπλέκει την Ουκρανία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων».

«Δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση»

Η πηγή υπογράμμισε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο θα αποφασιστεί τελικά από τον Ουκρανό πρόεδρο. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι οι διαπραγματευτές εξετάζουν «δημιουργικές λύσεις» που θα σεβαστούν τις «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου, καθώς ο Γουίτκοφ ετοιμάζεται να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες στο Κρεμλίνο.

Ένα ακόμη ακανθώδες θέμα αφορά την απαίτηση της Μόσχας – επίσης ενσωματωμένη στην αμερικανική πρόταση – η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στο Ντονμπάς, τα οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει, χωρίς όμως να έχει κατακτήσει πλήρως. Η αμερικανική ιδέα προέβλεπε τη δημιουργία μιας ρωσικής αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην περιοχή, υπό ρωσική διοικητική εποπτεία αλλά χωρίς στρατιωτική παρουσία της.

Η πηγή ανέφερε ότι και σε αυτό το θέμα υπάρχει πρόοδος. «Η ιδέα να παραδοθεί ο έλεγχος στους Ρώσους με τρόπο που θα αποδυνάμωνε σοβαρά την ουκρανική άμυνα και θα αύξανε τον κίνδυνο μελλοντικής επίθεσης, είναι εκτός συζήτησης», είπε. «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρόποι να διατηρηθούν οι συνταγματικές αρχές και να ενισχυθεί η ασφάλεια της Ουκρανίας».

Ωστόσο, η πηγή δεν αποκάλυψε τις συγκεκριμένες επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι, τονίζοντας ότι το θέμα είναι «υπερβολικά ευαίσθητο». «Πιστεύω ότι αν γίνουν δημόσιες, μπορεί να τιναχτεί στον αέρα μια πιθανή λύση», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το μεγαλύτερο εμπόδιο: η Ρωσία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει καμία διάθεση να υποχωρήσει από τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις για υποταγή της Ουκρανίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Έτσι, όσο οι ΗΠΑ και η Ουκρανία εξετάζουν συμβιβασμούς, η επόμενη – και ίσως δυσκολότερη – δοκιμασία της αμερικανικής διπλωματίας θα είναι το κατά πόσο η Μόσχα θα δεχθεί οποιαδήποτε από αυτές τις προτάσεις.