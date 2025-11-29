Η κενή θέση του Γερμάκ και η ευκαιρία του Ζελένσκι: Φρεσκάρισμα των θεσμών ή «ελεύθερη πτώση»

Ο Αντρίι Γερμάκ ήταν μια συνεχής, εξέχουσα παρουσία στην κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εν γένει μια φαινομενικά ακλόνητη φιγούρα στην πολιτική σκηνή.

Όπου κι αν βρισκόταν ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μπορούσε να είναι κανείς σίγουρος πως ο προσωπάρχης του, Γερμάκ, δεν ήταν ποτέ μακριά, όπως σχολιάζει το BBC.

Ως αρχηγός του επιτελείου του, ο Γερμάκ ασκούσε τεράστια εξουσία στην κορυφή της κυβέρνησης και μάλιστα είχε την εμπιστοσύνη να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ζελένσκι - Γερμάκ: Ένα παλιό «ρομάντσο»

Αλλά καθώς η επιρροή του μεγάλωνε, αυξανόταν και η δημόσια δυσαρέσκεια για την εξουσία που κατείχε αυτός ο μη εκλεγμένος αξιωματούχος. Η πολιτική του καριέρα τερματίστηκε απότομα την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου οι ερευνητές κατά της διαφθοράς έκαναν έφοδο στο σπίτι του στο Κίεβο.

Ο Γερμάκ και ο Ζελένσκι συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2011, όταν ο πρώτος ήταν δικηγόρος πνευματικής ιδιοκτησίας και ο δεύτερος τηλεοπτικός παραγωγός.

Αφού συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης προεδρικής εκστρατείας του 2019, ο Γερμάκ έγινε κορυφαίος πολιτικός σύμβουλος του Ζελένσκι. Στάθηκε δίπλα στον πρόεδρο καθώς εκφώνησε την πλέον διάσημη ομιλία του «είμαστε ακόμα εδώ» καθώς οι Ρώσοι εισέβαλαν στο Κίεβο στην έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής τους τον Φεβρουάριο του 2022.

Καθώς ο Ζελένσκι συγκέντρωνε την εξουσία του με την πάροδο του χρόνου, ο Γερμάκ θεωρούνταν ευρέως ως το δεύτερο πιο ισχυρό πρόσωπο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, βοήθησε στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, εκδίωξε πολιτικούς αντιπάλους και μάλιστα πήρε αποφάσεις στο πεδίο της μάχης.

Η ουκρανική πολιτική διαμορφώνεται από μεγάλες προσωπικότητες, και η κυβέρνηση Ζελένσκι δεν είχε μία, αλλά δύο από αυτές. Παρά τις ευνοϊκές συνθήκες που απολάμβανε ο Γερμάκ μέσα στο Προεδρικό Γραφείο, το ίδιο δεν θα μπορούσε να ειπωθεί έξω από τα τείχη του.

Ζελένσκι: Το σκάνδαλο που θα τον «τελειώσει»;

Ο Ζελένσκι είχε αντιμετωπίσει με επιτυχία σκάνδαλα διαφθοράς στο παρελθόν, αλλά τον Ιούλιο ξεκίνησε μια αλυσίδα γεγονότων που έχει κλονίσει την τρέχουσα κυβέρνηση σε βάθος, αποδυναμώνοντάς τον πολιτικά.

Εκείνο τον μήνα, ο πρόεδρος έπεισε το κοινοβούλιο να άρει επίσημα την ανεξαρτησία των δύο φορέων κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας και να τους θέσει υπό άμεσο κυβερνητικό έλεγχο.

Εκείνη την εποχή, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι αυτό έγινε για να περιοριστεί η ρωσική παρέμβαση. Αλλά το κοινό - καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση - διαφώνησαν και αναγκάστηκε να κάνει στροφή 180 μοιρών μετά από μαζικές διαδηλώσεις.

Μέχρι το φθινόπωρο, οι ίδιες υπηρεσίες, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Nabu) και η Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Sapo), δημοσίευσαν τα ευρήματα μιας μακράς έρευνας που ενέπλεκε μέλη του στενού κύκλου του Ζελένσκι.

Υψηλόβαθμα στελέχη -συμπεριλαμβανομένων δύο υπουργών, ενός πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και ενός κάποτε επιχειρηματικού εταίρου του Ζελένσκι- κατηγορήθηκαν ότι υπεξαίρεσαν 100 εκατομμύρια δολάρια από δημόσια έργα στον ενεργειακό τομέα.

Σε μια εποχή που η Ρωσία βομβαρδίζει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενόψει ενός τέταρτου χειμώνα πολέμου - αναγκάζοντας ολόκληρη τη χώρα να υπομένει καθημερινές διακοπές ρεύματος - η δημόσια οργή για αυτές τις κατηγορίες για διαφθορά έχει εκτοξευθεί.

Ευκαιρία για «rebranding»

Σε μια εποχή που η Ουκρανία μάχεται και διαπραγματεύεται για την επιβίωσή της, η παραίτησή του είναι εξαιρετικά αποσταθεροποιητική.

Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι αν αυτή θα είναι μια έγκαιρη επανεκκίνηση για το Κίεβο ή μια δαπανηρή αποσταθεροποίηση.

Δεν είναι επίσης γνωστό πώς αντιμετωπίζει ο Γερμάκ την ξαφνική αποχώρησή του από την κυβέρνηση. Η New York Post ανέφερε το Σάββατο ότι έστειλε μήνυμα στην εφημερίδα τους και ορκίστηκε να πάει στην πρώτη γραμμή. Δήλωσε επίσης αθώος.

«Πάω στο μέτωπο και είμαι προετοιμασμένος για τυχόν αντίποινα», φέρεται να είπε. «Είμαι ένας έντιμος και αξιοπρεπής άνθρωπος».

Υπάρχει όμως η αίσθηση ότι η αποχώρηση του Γερμάκ είναι ένα σημάδι θετικής αλλαγής.

«Ας το ονομάσουμε αυτό που είναι: καλά νέα», λέει η Όλγα Ρουντένκο , συντάκτρια της Kyiv Independent.

«Σκεφτείτε το: μια νεαρή δημοκρατία όπως η Ουκρανία διαθέτει ανεξάρτητους θεσμούς που είναι αρκετά ισχυροί για να ερευνήσουν τον πιο ισχυρό άνδρα της χώρας - και να το κάνουν αυτό κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την Ουκρανία σε όλο τον κόσμο δεν υποστηρίζουν ένα μέρος στον χάρτη, αλλά ένα μέρος που ζει με βάση συγκεκριμένες αξίες - και αγωνίζεται γι' αυτές. Σήμερα βλέπουμε αυτές τις αξίες στην πράξη».



