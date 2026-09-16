Μυστήριο με τον εγγονό της πριγκίπισσας Αικατερίνης: Βρέθηκε νεκρός στα 44 του

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του στο δυτικό Λονδίνο ο 44χρονος Νίκολας Μπράντραμ, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του «Putney Pusher» και είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα.

Ο Μπράντραμ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην κατοικία του στο Chiswick το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Αστυνομικοί και διασώστες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου έσπευσαν στο σημείο στις 19:12, ωστόσο ο 44χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, ενώ, μέχρι στιγμής, δεν θεωρείται ύποπτος. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί.

Το όνομα του 44χρονου δεν είχε δημοσιοποιηθεί όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα. Μετά τον θάνατό του, ωστόσο, οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα την ταυτότητά του.

Την περασμένη εβδομάδα οι ερευνητές είχαν ανακοινώσει ότι ο Μπράντραμ είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα, ενώ παρέμεναν σε εξέλιξη εκκρεμείς έρευνες.

Ο 44χρονος είχε συλληφθεί τον Ιούνιο στο σπίτι του στο δυτικό Λονδίνο, με την υποψία πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ωστόσο μία ημέρα αργότερα συνελήφθη εκ νέου, καθώς φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες κατηγορίας Α και Β.

Ο Νίκολας Μπράντραμ, ο οποίος ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, εργαζόταν στον τομέα στον τομέα Ιδιωτικής Τραπεζικής της HSBC, από όπου τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή του. Είχε επίσης υπηρετήσει ως αξιωματικός του βρετανικού στρατού στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν.

Η υπόθεση συνδέεται με το περιστατικό του Μαΐου του 2017, όταν άγνωστος άνδρας φέρεται να έσπρωξε μια 33χρονη γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο στη γέφυρα του Putney στο Λονδίνο. Ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε να κάνει ελιγμό και να αποφύγει την παράσυρση της γυναίκας, ενώ το βίντεο από κάμερα ασφαλείας είχε προκαλέσει πολυετή έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Παρά τις έρευνες, την εξέταση 50 υπόπτων και δύο συλλήψεις, η ταυτότητα του ανθρώπου που έγινε γνωστός ως «Putney Pusher» παρέμενε άγνωστη.